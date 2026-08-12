Astronomía

Guía para Tomar Fotos del Eclipse sin Quemar tu Celular: Así Puedes Capturar el Fenómeno

¿Verás el eclipse total de Sol del 12 de agosto? Te decimos cómo tomar fotos del fenómeno sin arriesgar tu teléfono ni tu vista

Eclipse de sol¿Cómo tomar fotos del eclipse? Foto: Reuters

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