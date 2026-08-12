Guía para Tomar Fotos del Eclipse sin Quemar tu Celular: Así Puedes Capturar el Fenómeno

¿Tendrás la oportunidad de observar el eclipse de Sol del 12 de agosto? Te decimos cómo tomar fotos del fenómeno sin poner en riesgo tu vista o tu celular.

España será el mejor sitio del mundo para ver el eclipse que atravesará una franja de Norteamérica y Europa.

Tomar fotos de un eclipse sin las medidas adecuadas representa un peligro para el teléfono y para tus ojos.

¿Qué pasa si tomas fotos del eclipse directo con tu celular?

Cuando abandones este texto, hay un punto que debes tener muy claro: nunca hay que tomar fotos de un eclipse con el celular. Y a continuación te vamos a explicar a detalle el motivo. De paso, verás con otros ojos tu móvil.

Les decimos teléfonos por costumbre, pero ya hace muchos años que dejaron de hacer llamadas. Los celulares son computadoras portátiles más potentes que los CPUs de escritorio que usábamos en el siglo XX. Quienes llegaron a la computación en aquel tiempo recordarán la revolución de los chips 486 que por entonces ofrecían una velocidad inaudita: 16 Mhz.

Un megahercio equivale a un millón de ciclos; es decir, que el chip vibraba un millón de veces por segundo. Aquel número palidece con la potencia de un celular común en 2026. Un chip estándar en un teléfono nuevo fácilmente rebasa los 2 Ghz, es decir, 2 mil millones de ciclos en un segundo.

Para conseguir esto, los chips están poblados de millones de transistores que se prenden y se apagan alternadamente. Ese es el corazón de las operaciones matemáticas que permiten que leas este texto en el Metro o en la sala de espera.

¿Por qué es tan frágil el sensor de tu cámara?

Las cámaras digitales han conseguido un grado de miniaturización muy semejante al de los chips. Las cámaras cuentan con un sensor, una placa poblada no de transistores, sino de fotodiodos. Cada fotodiodo convierte la luz en una señal eléctrica: los fotones se transforman en pulsos eléctricos. ¿Pero de cuántos fotodiodos estamos hablando?

Si un celular tiene 12 megapíxeles, lo que quiere decir es que el sensor tiene 12 millones de fotodiodos. Cada uno capta la luz que habrá de representar un píxel. Como podrás imaginar, estos sensores son en extremo sensibles, capaces de registrar cambios mínimos en la intensidad de la luz. Pero esta precisión nanométrica tiene un costo: los sensores de las cámaras son en extremo frágiles. Están hechos para captar los detalles de nuestro rostro, no para mirar una estrella.

¿Y qué pasa si fotografías el eclipse con tu celular?

Como resultado, si apuntas la cámara hacia el Sol lo único que conseguirás son fotos muy malas y un sensor achicharrado. Esto se debe a que los fotodiodos no pueden procesar todos los fotones de nuestra estrella y se fríen en el intento.

Haya un eclipse o no, siempre será una mala idea apuntar la cámara de un celular hacia el Sol.

Tus ojos tampoco deben mirar directo al eclipse

Cabe señalar que tus ojos son aún más sensibles que la cámara de un teléfono. Mirar directo hacia el Sol durante un eclipse causa daños graves en los ojos, muchas veces irreversibles. Los médicos le llaman retinopatía solar, pero nosotros, en afán de la claridad, le llamaremos achicharrarse los ojos.

Cuando nuestra mano toca un objeto caliente sin querer, de inmediato tu sistema nervioso te advierte del peligro con un gran dolor. Pero los ojos no tienen esos receptores y al principio no sentirás ninguna molestia.

Las heridas irreversibles podrán no sentirse sino hasta horas más tarde. Esto impide que retiremos la vista al primer signo de un daño severo. Por ello lo mejor es no mirar hacia el Sol en el eclipse, pues correrás el riesgo de achicharrarte los ojos.

¿Cómo sí puedes tomar fotos del eclipse de Sol sin arriesgar el celular y los ojos?

Por supuesto es posible tomar fotografías del eclipse solar sin comprometer el celular o los ojos. La clave está en tener a la mano un filtro.

Como su nombre lo indica, un filtro separa la luz y disminuye su intensidad. Y esto es tan importante tanto para tomar fotos con tu cámara como para ver el eclipse. Idealmente, tus ojos también llevarán un filtro: las lentes o gafas especiales para ver el Sol.

Ellos sí pueden mirar directo el eclipse. Foto: Reuters

No sirven los lentes comunes de Sol. Tampoco funcionan los lentes para soldar. Es decir, si no tienes un filtro aprobado para mirar el eclipse ni siquiera vale la pena que lo intentes.

Recuerda que necesitarás, además, dos filtros: uno para tu cámara y otro para tus ojos. Debes traer gafas especiales para el eclipse si quieres operar tu teléfono correctamente.

El truco definitivo para mirar el eclipse sin una cámara y sin ver directamente el Sol

Pero la NASA menciona un truco infalible para mirar el eclipse aun si no tienes lentes ni filtros a la mano. Y sirve tanto para la cámara de tu teléfono como para tus ojos.

Durante un eclipse, las hojas de los árboles proyectarán el eclipse en el piso. Conforme avance el fenómeno, verás cómo la tierra se puebla con pequeñas medias lunas. Al respecto, la NASA explica:

“A medida que la Luna se desplaza frente al Sol, el paisaje se verá bañado por una iluminación y unas sombras inquietantes. La luz que se filtra a través del follaje superpuesto de los árboles crea orificios naturales que proyectan réplicas en miniatura del eclipse sobre el suelo. Cualquier lugar hacia el que apuntes tu cámara puede ofrecer imágenes excepcionales”.