Astronomía

¿Qué Pasará el 12 de Agosto 2026? Del Eclipse a la Gravedad, Qué Sí y No Va a Suceder

Conoce qué pasará este martes 12 de agosto de 2026, entre el eclipse solar y la lluvia de estrellas Perseidas, así como cuáles son los eventos que se quedan en el terreno de las noticias falsas.

Qué Pasará el 12 de agsto 2026El 12 de agsoto 2026 se esperan varios eventos astronómicos muy esperados. Foto: Reuters
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