¿Qué Pasará el 12 de Agosto 2026? Del Eclipse a la Gravedad, Qué Sí y No Va a Suceder

Si hay un día en el calendario este año que llama la atención de los fanáticos de los eventos astronómicos, es el 12 de agosto 2026, pero entre todos los acontecimientos que habrá hoy, se ha aprovechado la oportunidad para difundir información falsa o confusa respecto a lo que se verá desde territorios específicos. Si tú también te preguntas qué pasará el 12 de agosto de 2026, aquí te explicamos los fenómenos que sí y no van a suceder, del eclipse a la gravedad.

Y es que el esperado eclipse solar que oscurecerá al menos cinco países (algunos parcialmente) ha generado gran interés para los apasionados y apáticos de los espectáculos astronómicos, pues no es frecuente su desarrollo y será visible desde tres continentes; sin embargo, este no es el único acontecimiento programado para este día relacionado con los astros.

¿Qué pasará el 12 de agosto de 2026?

Sin duda alguna, el gran evento de este miércoles 12 de agosto 2026 será el eclipse solar total, que recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña parte de Portugal.

Además, señala la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio), muchos otros lugares del hemisferio norte experimentarán un eclipse solar parcial ese día, incluyendo partes del norte de Estados Unidos (desde Alaska hasta Carolina del Norte), la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Globos en el cielo

A la par, habrá globos en el cielo relacionados con el fenómeno entre el Sol y la Luna. Investigadores de la NASA seguirán la sombra de la Luna a bordo de un avión de gran altitud WB-57 y utilizarán globos aerostáticos de investigación científica para analizar la dinámica solar y cómo el oscurecimiento temporal de los cielos afecta nuestra atmósfera.

En un comunicado, la agencia aeroespacial explicó que con el Proyecto Nacional de Globos para el Eclipse "enviará a estudiantes de varias universidades estadounidenses a Islandia y España para lanzar globos científicos antes, durante y después del eclipse, con el fin de investigar cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos durante el fenómeno afecta a la atmósfera terrestre".

Lluvia de estrellas Perseidas 2026

Sin embargo, esto no será lo único que sucederá, pues en otras partes del la Tierra, incluyendo México, podrá disfrutarse el punto máximo de la lluvia de estrellas Perseidas, una famosa lluvia de meteoros o estrellas fugaces que ocurre cada agosto.

De acuerdo con la NASA, es posible ver estos meteoros cada año en el hemisferio norte cuando la Tierra pasa a través de una corriente de escombros que dejó el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Las partículas de polvo del cometa chocan contra la atmósfera a gran velocidad, se queman y desintegran, creando estelas de luz.

Alineación de planetas

Además del eclipse y la lluvia de estrellas, habrá una alineación o desfile de planetas, que se trata de una alineación aparente en nuestro cielo de un planeta con otros planetas, con la Luna o con estrellas brillantes.

Se dice que es aparente porque los planetas siempre aparecen a lo largo de una línea o arco a través del cielo. Esto ocurre porque los planetas orbitan alrededor de nuestro Sol en un plano relativamente horizontal, en forma de disco. Desde la Tierra, estamos mirando hacia el interior de ese plano del sistema solar. Vemos el recorrido de los planetas como en una pista de carreras, desde la perspectiva de nosotros mismos como uno de los corredores. Cuando se observa de perfil, este disco se ve como una línea, que denominamos eclíptica o plano de la eclíptica.

Entonces, si bien la alineación de planetas en sí misma no es inusual, lo que hace que estos eventos sean especiales es la oportunidad de observar varios planetas simultáneamente a simple vista.

Medusa espacial

De acuerdo con Space Jellyfish Alerts, plataforma de John Kraus, asistente especial de comunicaciones de la NASA, se podría registrar el fenómeno conocido como "medusa espacial", que ocurre luego del lanzamiento de un cohete.

Según Space Jellyfish Alerts, los penachos de escape del cohete en expansión son iluminados por el Sol, mientras que los observadores están en oscuridad local.

De acuerdo con la plataforma de John Kraus, el cohete Starlink 17-49 entraría en la luz solar después de su lanzamiento, en California.

Sin embargo, la plataforma de John Kraus aclaró que la herramienta no es perfecta, pues se trata de un recurso sobre la visibilidad del lanzamiento y señaló que su funcionalidad principal de software se creó, en gran medida, mediante inteligencia artificial, aunque subrayó que los resultados no son generados con IA, y ha sido validada con un amplio conjunto de datos de escenarios de lanzamiento reales y experiencias de visualización subjetivas.

¿Qué no va a pasar hoy 12 de agosto de 2026?

Uno de los grandes rumores que se difundió desde hace varios meses es que se iba a suspender la gravedad por siete segundos este miércoles 12 de agosto de 2026, algo que es completamente falso.

En publicaciones de redes sociales que se han compartido en los últimos meses, se asegura que la NASA tiene un proyecto secreto llamado "Anchor", el cual tiene un presupuesto de 89 billones de dólares y el objetivo es sobrevivir a una anomalía gravitacional de 7 segundos el 12 de agosto de 2026 a las 14:33 UTC, es decir, a las 8:33 del centro de México. Esto es lo que sucederá, según el post:

1-2 segundos: Todo lo que no esté asegurado se elevará (personas, vehículos, animales).

3-4 segundos: Los objetos seguirán elevándose hasta alcanzar entre 15 y 20 metros de altura.

5-6 segundos: Se desatarán el pánico y el caos a medida que las personas choquen contra los techos.

7 segundos: La gravedad regresará y todo caerá desde esa altura.

Un portavoz de la NASA, contactado por el medio de verificación de datos Snopes, explicó que no existe el Proyecto Anchor y que la Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026.

"La gravedad terrestre -o fuerza gravitatoria total- viene determinada por su masa. La única forma de que la Tierra perdiera gravedad sería que el sistema terrestre (la masa combinada de su núcleo, manto, corteza, océanos, aguas continentales y atmósfera) perdiera masa", explicó por correo electrónico.

DMZ