Hombre Termina Herido al Ser Atacado con un Arma Blanca Durante una Presunta Riña en Veracruz

Este martes 11 de agosto, se dio a conocer que una persona del sexo masculino resultó lesionada con un arma punzocortante durante una presunta riña registrada en las inmediaciones del campo El Pueblito, perteneciente a la colonia Antorchista de la ciudad de Córdoba.

Se informó que el hombre herido presentaba una lesión debajo de la axila, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y, posteriormente, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para recibir la atención médica correspondiente.

Minutos más tarde, se dio a conocer que su estado de salud fue reportado como reservado. Derivado de estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegaron un operativo para localizar al presunto agresor, quien escapó del lugar de los hechos.

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Cateo deja siete detenidos en la zona centro de Veracruz

Un cateo autorizado por un juez y que fue realizado en la zona centro de la entidad veracruzana, donde se informó que cuatro hombres y tres mujeres fueron detenidos por elementos de la policía ministerial la tarde de este martes 11 de agosto.

Presuntamente, uno de los detenidos habría intentado accionar un arma contra los elementos de seguridad, pero esta presentó una falla, permitiendo su sometimiento y su posterior detención. Según la información recabada, el operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de la avenida 6 y calle 2, en el conocido barrio de “Las Pitayitas” del municipio de Córdoba.

Cuatro armas de fuego, así como presunta droga, material pirotécnico, cámaras de videovigilancia y dos motocicletas, entre otros objetos, fueron aseguradas en un operativo conjunto con elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Los cuatro hombres y las tres mujeres fueron trasladados a la comandancia de la policía ministerial y después a la Fiscalía Regional de Justicia Zona Centro Córdoba y quedaron a disposición de las autoridades para la responsabilidad que les resulte.