Seguridad

Hombre Termina Herido al Ser Atacado con un Arma Blanca Durante una Presunta Riña en Veracruz

Una presunta riña dejó como saldo a un hombre herido por un arma blanca en la colonia Antorchista de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Hombre Termina Herido al Ser Atacado con un Arma Blanca Durante una Presunta Riña en VeracruzLa víctima presentaba una lesión debajo de la axila. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hombre herido con arma blanca en riña en Córdoba, Veracruz. Su estado es reservado.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+