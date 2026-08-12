Seguridad

Sismo Hoy Magnitud 4.0 al Sureste de Cihuatlán, Jalisco

Se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro localizado al suroeste de Cihuatlán, en el estado de Jalisco

Sismo en JaliscoSe registra sismo en Jalisco. Foto: Google Maps

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Sismo de magnitud 4.0 sacude Cihuatlán, Jalisco. Epicentro a 21 km al suroeste.

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