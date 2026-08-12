Sismo Hoy Magnitud 4.0 al Sureste de Cihuatlán, Jalisco

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este martes 11 de agosto de 2026, a las 20:08:47 horas, con epicentro ubicado a 21 kilómetros al suroeste de Cihuatlán, Jalisco, de acuerdo con el reporte correspondiente al movimiento telúrico.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 21 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 11/08/26 20:08:47 Lat 19.10 Lon -104.70 Pf 27 km pic.twitter.com/Xpd1QYLU6v — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 12, 2026

El fenómeno se localizó en las coordenadas 19.10° de latitud norte y -104.70° de longitud oeste, con una profundidad de 27 kilómetros. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones derivadas de este sismo.

¿Cuándo se registró el último sismo en Jalisco?

El último sismo reportado en Jalisco ocurrió la noche del domingo 9 de agosto, con una magnitud preliminar de 4.4. El movimiento se registró a las 21:16 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro aproximadamente 41 kilómetros al sur de La Cruz de Loreto, de acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).