Educación

Llega a Tiempo: ¿Cuánto Va a Durar el Examen de Control de UNAM y Qué Pasa Si no Eres Puntual?

La UNAM ha alertado qué pasará con los aspirantes que lleguen tarde al examen de control para ingresar a licenciatura, tras revelar la duración de la aplicación de la prueba.

Cuánto va a durar el examen de control de UNAMLa UNAM ha dado a conocer cuánto va a durar el examen de control y la hora de inicio. Foto: Cuartoscuro
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¿Cuánto Va a Durar el Examen de Control de UNAM y Qué Pasa si NO Eres Puntual?