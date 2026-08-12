Llega a Tiempo: ¿Cuánto Va a Durar el Examen de Control de UNAM y Qué Pasa Si no Eres Puntual?

Luego de toda la polémica causada en el proceso de nuevo ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se aplicará a partir de este miércoles 12 de agosto 2026 el examen de control. Las personas que lo realizarán deberán llegar a tiempo, pues ya se dio a conocer cuánto va a durar y qué pasa si no eres puntual.

La máxima casa de estudios informó la hora exacta de inicio para las primeras sedes donde se realizará la evaluación, así como la lista de lo que debes y no debes llevar el día que te toca el examen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 43 mil 619 Aspirantes a Licenciatura ya Cuentan con Fecha y Sede para Examen de Control: UNAM

¿Cuánto va a durar el examen de control de la UNAM?

De acuerdo con los horarios publicados por la UNAM este martes, la duración del examen de control en todas sus sedes será de tres horas, aunque dependerá de cada estudiante lo que dure en la prueba, siempre y cuando estén dentro de ese rango.

Para poder realizar el examen de control de la UNAM, los aspirantes tendrán que presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, Cartilla Militar, Licencia para Conducir).

La cita del examen de control.

Por el contrario, la UNAM enlistó una serie de objetos prohibidos durante la aplicación del examen de control. A continuación, te compartimos cuáles son:

Smartphones.

Teléfonos celulares.

Audífonos.

Calculadoras.

Cualquier dispositivo electrónico.

Gorras.

Sombreros.

Capuchas.

Bolsas.

Mochilas.

¿Qué pasa si no llego a tiempo al examen de control de la UNAM?

Pese a que la UNAM no ha anunciado medidas en contra de las personas que no lleguen puntuales a la cita, te recomendamos tomar tus precauciones, pues aunque te dejarán pasar si llegas tarde, cada minuto perdido no será repuesto y tendrás solo el tiempo que quede de las tres horas destinadas por la institución.

Cabe señalar que en la documentación de la UNAM se precisan dos horarios: el primero, la hora de la cita. El segundo, el inicio de examen, los mismos que tienen una diferencia de una hora entre uno y otro.

Te sugerimos que no te confíes, llega antes de la hora de la cita, pues así podrá escuchar toda la explicación de la organización para la realización de la prueba y encontrar tu lugar.