UNAM: 3 De Cada 4 Aspirantes Ya Tienen Cita Para Su Examen de Control

En dos días, 3 de cada 4 aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya obtuvieron su cita con fecha, sede y horario para presentar su evaluación, informó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

En total, 43 mil 619 personas, equivalentes al 74.3 por ciento de los 58 mil 783 aspirantes que realizarán el examen de ingreso a la educación superior, ya cuentan con una cita. El registro comenzó a las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y, hasta las 15:00 horas de este domingo 9 de agosto, se habían generado las citas correspondientes.

La UNAM informó que la plataforma TU SITIO permanecerá habilitada de forma permanente para que quienes aún no hayan completado este proceso puedan generar su cita. El trámite estará disponible hasta un día antes del inicio de la aplicación del examen en cada sede.

¿Dónde se aplicará el examen de la UNAM?

Por primera vez, la Universidad habilitó tres sedes foráneas con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior a jóvenes de distintas entidades de la República. La aplicación se realizará en cuatro sedes:

León, Guanajuato: 2 mil 777 aspirantes presentarán la evaluación los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

Oaxaca, Oaxaca: 1 mil 920 aspirantes realizarán el examen el jueves 13 de agosto en el Hotel San Felipe, ubicado en avenida Jalisco No. 15, San Felipe del Agua.

Tijuana, Baja California: 518 aspirantes presentarán la prueba el domingo 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID, localizado en Esperanza No. 4750, colonia Soler.

Ciudad de México: 53 mil 568 aspirantes realizarán el examen los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, ubicado en avenida Río Churubusco y Añil s/n, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

La UNAM exhortó a las y los aspirantes a ingresar con anticipación a la plataforma para verificar su información y presentarse puntualmente en la fecha y hora asignadas, además de llevar la documentación requerida.