Sociedad

UNAM: 3 De Cada 4 Aspirantes Ya Tienen Cita Para Su Examen de Control

La plataforma TU SITIO seguirá habilitada para que los aspirantes que faltan generen su cita

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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