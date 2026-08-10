Selección Mexicana Sub-20 se Corona Campeona del Premundial de CONCACAF

México se consagró campeón Sub-20 de la Concacaf este domingo 9 de agosto, al vencer 2-0 a Estados Unidos en la final del torneo, disputada en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El Tricolor aseguró el título del Premundial con un doblete de Cristóbal Alfaro, defensa del Atlante, quien marcó ambos goles de cabeza en jugadas a balón parado, al minuto 28 y 69.

Estados Unidos terminó el encuentro con 10 jugadores después de que el defensa Chris Applewhite fuera expulsado al minuto 45. Esta expulsión fue revisada en el VAR, pues inicialmente el árbitro había amonestado al defensa estadounidense.

Con este resultado, México revalidó el campeonato Sub-20 de la Concacaf que había conquistado en 2024.

México clasificó a Juegos Olímpicos de 2028 y al Mundial Sub-20 de 2027

El torneo de la CONCACAF otorgó cuatro plazas para el Mundial Sub-20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Los boletos quedaron en manos de los cuatro semifinalistas: Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Además, México aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El equipo mexicano obtuvo el boleto el pasado viernes, al clasificarse a la final, pues Estados Unidos ya tenía asegurado su lugar en la justa olímpica por ser el país anfitrión.