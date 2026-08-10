Arriban a Acapulco Más de Dos Toneladas de Presunta Cocaína Aseguradas en el Pacífico

Un total aproximado de 2,060 kilogramos (peso bruto en muelle) de presunta cocaína, distribuidos en 39 bultos, arribó a las instalaciones del puerto de Acapulco este domingo 09 de agosto. La sustancia fue trasladada a bordo de una unidad de superficie tras ser asegurada en aguas del Océano Pacífico, al sur de la costa de Guerrero.

La intervención se realizó en el marco de patrullajes y vigilancia marítima, momento en el que se localizó e inspeccionó una embarcación menor que transportaba el cargamento decomisado. Durante la inspección, también se concretó la detención de seis tripulantes: tres de nacionalidad mexicana y tres de nacionalidad ecuatoriana.

Puesta a disposición y trámites legales

Tanto los seis detenidos como el cargamento de la presunta droga y la embarcación menor quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Estas instancias serán las encargadas de determinar la situación jurídica de las personas involucradas y de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

A la par del proceso penal, la autoridad ministerial realizará el pesaje y dictamen oficial definitivo de la sustancia para corroborar los 2,060 kilogramos registrados preliminarmente en el muelle.

El despliegue forma parte de los operativos permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre desplegados en aguas nacionales para inhibir la delincuencia, mermar la capacidad financiera y operativa de grupos delictivos y preservar el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. Este desembarco da seguimiento a la intervención realizada el pasado 07 de agosto en la misma región pacífica.