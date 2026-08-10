Narcotráfico

Arriban a Acapulco Más de Dos Toneladas de Presunta Cocaína Aseguradas en el Pacífico

Un cargamento de aproximadamente 2,060 kilogramos de presunta cocaína llegó al puerto de Acapulco tras ser interceptado en altamar, operativo en el que se logró la detención de seis hombres.

La cocaína fue encontrada en 39 bolsas. Foto: MarinaLa cocaína fue encontrada en 39 bolsas. Foto: Marina

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