Un Muerto Y Cinco Lesionados Dejó Un Incendio en Un Centro de Rehabilitación en Los Mochis

Una persona falleció y al menos cinco más resultaron lesionadas tras registrarse un incendio al interior de un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Serapio Rendón, casi esquina con Aldama, en el sector Centro de Los Mochis.

El siniestro ocurrió durante este domingo, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al inmueble para controlar las llamas y auxiliar a las personas que se encontraban en el lugar.

Autoridades están encargadas de realizar las investigaciones para determinar las causas del incendio

De manera preliminar se informó que una persona perdió la vida y al menos cinco resultaron lesionadas, algunas de ellas por inhalación de humo y quemaduras.

Las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos y trasladadas para recibir atención médica.

Personal de Bomberos y Protección Civil trabajó en el lugar para sofocar el fuego, mientras que las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar cómo se originó el incendio y establecer las condiciones en las que operaba el establecimiento.

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la identidad de la persona fallecida ni las causas que provocaron el incendio.