Accidentes

Un Muerto Y Cinco Lesionados Dejó Un Incendio en Un Centro de Rehabilitación en Los Mochis

Incendio en centro de rehabilitación de Los Mochis, Sinaloa deja una persona muerta y al menos cinco lesionados que fueron trasladados a un hospital.

Un Muerto y Cinco Heridos en un Incendio Dentro de un Centro de Rehabilitación en Los Mochis, Sinaloa.Un Muerto y Cinco Heridos en un Incendio Dentro de un Centro de Rehabilitación en Los Mochis, Sinaloa. Foto: N+

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Un incendio en un centro de rehabilitación en Los Mochis cobra una vida y deja cinco lesionados. Autoridades están encargadas de determinar las causas del incendio.

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