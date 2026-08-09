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Balacera Afuera del Metro Oceanía Deja un Lesionado; No Hay Detenidos

Los probables responsables serían dos hombres que viajaban en una motocicleta y dispararon contra la víctima

Balacera Afuera del Metro Oceanía Deja un Lesionado; No Hay DetenidosFoto: N+

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