Balacera Afuera del Metro Oceanía Deja un Lesionado; No Hay Detenidos
Los probables responsables serían dos hombres que viajaban en una motocicleta y dispararon contra la víctima
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Los probables responsables serían dos hombres que viajaban en una motocicleta y dispararon contra la víctima
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La tarde de hoy, domingo 9 de agosto, se registró una balacera sobre Circuito Interior, en las inmediaciones de la estación Oceanía de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, donde un hombre resultó lesionado tras ser atacado a tiros mientras circulaba en motocicleta.
De acuerdo con información preliminar, los probables responsables serían dos hombres que también viajaban a bordo de una motocicleta. Los sujetos se habrían aproximado al motociclista y realizaron varios disparos en su contra antes de escapar del lugar.
El móvil de la agresión aún se desconoce y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.
Tras recibir el reporte de las detonaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las primeras investigaciones.
Al sitio también arribaron patrullas del sector, entre ellas la unidad MX-180-D4, así como personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), a bordo de la ambulancia MX-409.
Sin embargo, cuando los servicios de emergencia llegaron al punto señalado, personal de campo recibió el reporte de que la persona lesionada había sido trasladada por sus propios medios a un hospital ubicado en la zona de Balbuena para recibir atención médica.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del hombre ni su estado de salud.
Las autoridades mantienen presencia en el área y continúan con las indagatorias para establecer cómo ocurrió la agresión y localizar a los probables responsables.