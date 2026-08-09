Balacera Afuera del Metro Oceanía Deja un Lesionado; No Hay Detenidos

La tarde de hoy, domingo 9 de agosto, se registró una balacera sobre Circuito Interior, en las inmediaciones de la estación Oceanía de la Línea B del Metro de la Ciudad de México, donde un hombre resultó lesionado tras ser atacado a tiros mientras circulaba en motocicleta.

De acuerdo con información preliminar, los probables responsables serían dos hombres que también viajaban a bordo de una motocicleta. Los sujetos se habrían aproximado al motociclista y realizaron varios disparos en su contra antes de escapar del lugar.