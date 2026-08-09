Accidentes

Incendio Reduce a Cenizas Vivienda de Madera y Provoca Movilización de Bomberos en Veracruz

Un fuerte incendio en una vivienda movilizó a los cuerpos de emergencias en la colonia Las Higueras en la ciudad de Xalapa.

Fuego consume vivienda de madera y causa fuerte movilización de cuerpos de emergencia y vecinos en XalapaFuego consume vivienda de madera y causa fuerte movilización de cuerpos de emergencia y vecinos en Xalapa. Foto: N+

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Fuego consume vivienda en colonia Las Higueras, en la ciudad de Xalapa. Vecinos y bomberos se encargaron de combatir las llamas que se extendieron rápidamente.

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