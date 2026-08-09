Incendio Reduce a Cenizas Vivienda de Madera y Provoca Movilización de Bomberos en Veracruz

Durante el fin de semana se registró en Xalapa, un incendio en una vivienda abandonada ubicada en la zona de la colonia Higueras. Durante los primeros minutos del día domingo 9 de agoto, se registró una intensa movilización de bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos.

El siniestro ocurrió en un inmueble ubicado sobre Andador Uno, entre las calles Amazonas y Popocatépetl. De acuerdo con los reportes, las Ilamas comenzaron a extenderse rápidamente y se observaban a varios metros a la redonda del lugar.

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Ante la cercanía de las llamas y mientras esperaban el arribo de los servicios de emergencia, algunos habitantes se organizaron para intentar contener el fuego. Con cubetas y mangueras comenzaron a arrojar agua hacia la vivienda.

La estructura estaba construida principalmente de madera, lo que habría favorecido la propagación del fuego, los bomberos solicitaban la ayuda de los mismos vecinos. Para

Elementos del cuerpo de Bomberos trabajaron por varios minutos para combatir el incendio, en las maniobras falló la motobomba de su camión y con cubetas tuvieron que apagar el incendio.

Incendio consume vivienda abandonada en Rafael Delgado

Un incendio consumió el área de almacén de una vivienda deshabitada ubicada en la colonia Novillero Chico, del municipio de Rafael Delgado, sin que se reportaran personas lesionadas.

Elementos de Bomberos Regionales Altas Montañas lograron controlar el fuego tras más de una hora de labores, además de realizar trabajos de enfriamiento para evitar una reactivación del siniestro al interior de los restos del inmueble.

Se dio a conocer que ,as causas del siniestro permanecen bajo investigación. Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil para tomar conocimiento de los hechos.

No, nada más, mi gente se fatigó tanto estar expuesto al calor, la radiación estaba muy fuerte, pura madera, ya se revisó y no hay nadie, dicen estén creo en Tehuipango.