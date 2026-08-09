Accidentes

Choque Frontal entre Camión de Personal y Automóvil Deja Dos Muertos en Querétaro

Dos personas, una mujer de aproximadamente 45 años y un menor de 15, murieron tras un choque frontal entre un camión de transporte de personal y un automóvil en La Llave-La Valla.

Mueren Mujer y Menor de 15 Años en Fatal Accidente Sobre la Carretera La Llave-La VallaMueren Mujer y Menor de 15 Años en Fatal Accidente Sobre la Carretera La Llave-La Valla. Foto: N+

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Choque fatal en La Llave-La Valla: una mujer y un menor pierden la vida.

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