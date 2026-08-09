Choque Frontal entre Camión de Personal y Automóvil Deja Dos Muertos en Querétaro

Dos personas perdieron la vida y una más resultó lesionada luego de un choque frontal entre un camión de transporte de personal y un automóvil compacto tipo sedán, ocurrido la tarde de este sábado sobre la carretera estatal La Llave-La Valla.

¿Quiénes fueron las víctimas del accidente y qué se sabe del operador del camión?

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 45 años y un menor de 15 años, mientras que una tercera ocupante del automóvil, una mujer que sufrió severos golpes, fue trasladada a un hospital. Hasta el momento se desconoce el paradero del conductor del camión de transporte de personal.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3+200 de la vialidad estatal, donde, por causas que aún son investigadas por las autoridades, el vehículo sedán se impactó de frente contra el camión de transporte de personal.

Tras el choque, automovilistas que transitaban por la zona solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 9-1-1, por lo que minutos después arribaron paramédicos y cuerpos de rescate para atender a los involucrados.

Los servicios de emergencia confirmaron que dos personas ya no contaban con signos vitales al momento de su llegada. La mujer lesionada fue estabilizada en el sitio y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con información proporcionada por personal de emergencia, hasta ahora no ha sido localizado el operador del camión de transporte de personal, por lo que tampoco se ha determinado si resultó lesionado o abandonó el lugar tras el accidente.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos y resguardaron el área para facilitar las labores periciales. Debido al cierre de la carretera, los automovilistas tuvieron que utilizar un camino de terracería como vía alterna para continuar su recorrido.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios y llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades legales derivadas del hecho.