Hombre Muere Atropellado Durante la Madrugada en Carretera a Laredo en Salinas Victoria, NL

Durante la madrugada de este domingo 9 de agosto se registró un accidente que dejó a un hombre sin vida sobre la carretera a Laredo, en Salinas Victoria.

El reporte ocurrió a la altura de la colonia El Sabinal Parque Industrial, en el municipio de Salinas Victoria, donde automovilistas que circulaban por la zona observaron el cuerpo de un hombre sobre el pavimento y dieron aviso a las autoridades.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido atropellado cuando intentaba cruzar esta importante arteria vial.

Zona es señalada por múltiples accidentes

Tras el accidente, el tráfico comenzó a concentrarse en dirección hacia el sur, tanto en la carretera a Laredo como en la autopista, generando afectaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

Autoridades señalaron que esta zona ha sido escenario de múltiples accidentes, algunos de ellos relacionados con trabajadores de empresas cercanas que utilizan estas vialidades para trasladarse.

Ante esta situación, se espera que las autoridades analicen las condiciones de seguridad del sector y revisen las cámaras de vigilancia cercanas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y localizar el vehículo que presuntamente atropelló a la víctima.

El incidente se suma a los hechos registrados durante la madrugada en distintos puntos de la zona metropolitana, en un periodo en el que las autoridades suelen reforzar la vigilancia debido al incremento de accidentes viales durante los fines de semana.