Accidentes

Hombre Muere Atropellado Durante la Madrugada en Carretera a Laredo en Salinas Victoria, NL

Un hombre fue localizado sin vida sobre la carretera a Laredo, a la altura de la colonia El Sabinal Parque Industrial.

Muere hombre atropelladoMuere hombre atropellado. Foto: Archivo N+

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Un hombre murió atropellado durante la madrugada de este domingo sobre la carretera a Laredo, a la altura de la colonia El Sabinal Parque Industrial, en Salinas Victoria.

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