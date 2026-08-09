Sociedad

Vinculan a Proceso a 'El Roto' por Secuestro en Azcapotzalco, CDMX

La FGR vinculó a proceso a Dylan "N", alias "El Roto", por su presunta participación en el secuestro de una víctima en Azcapotzalco, CDMX

Vinculan a Proceso a El Roto por Secuestro en AzcapotzalcoFotografía de identificación de Dylan "N", alias "El Roto", vinculado a proceso por su presunta participación en el secuestro de una víctima en Azcapotzalco. Foto: FGR

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