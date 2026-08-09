Vinculan a Proceso a 'El Roto' por Secuestro en Azcapotzalco, CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Dylan "N", alias "El Roto", por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y contra la salud.

La medida fue dictada tras la continuación de la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba en su contra.

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Así quedó 'El Roto' tras la audiencia inicial

El juez de control decretó, además de la vinculación a proceso, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 12, ubicado en Ocampo, Guanajuato. También se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Dylan "N" fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cumplimiento de una orden de aprehensión que existía en su contra.

Así empezó el caso de Dylan 'N' en Azcapotzalco

De acuerdo con la FGR, las investigaciones de la FEMDO comenzaron en abril de 2025, a partir de una denuncia por la privación de la libertad de una víctima, ocurrida en su domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Como resultado de las primeras indagatorias, la víctima fue rescatada por autoridades locales.

Dylan "N" es señalado como presunto integrante del Cártel Nuevo Imperio y/o de la organización identificada como Los Mal Portados.

Lo que hay que conocer del caso de 'El Roto'

Imputado: Dylan "N", alias "El Roto".

Delitos imputados: delincuencia organizada con fines de secuestro, extorsión y contra la salud.

Medida cautelar: prisión preventiva oficiosa en el Cefereso No. 12, Ocampo, Guanajuato.

Plazo de investigación complementaria: cuatro meses.

La FGR precisó que a Dylan "N" se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

CT