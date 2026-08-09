Luto en la Lucha Libre: Muere Alma Corina Guiérrez, 'Diana La Cazadora'

Murió Alma Corina Gutiérrez, 'Diana La Cazadora', luchadora y comunicadora, luego de enfrentar una crisis de salud en Monterrey, Nuevo León.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por colegas y amigos, quienes a través de redes sociales expresaron su apoyo a la familia y recordaron algunos de los momentos que compartieron con la luchadora.

¿De qué murió Alma Corina Gutiérrez, 'Diana La Cazadora'?

De acuerdo con los primeros reportes, Alma Corina Gutiérrez enfrentaba una infección pulmonar desde hace unas semanas, la cual la mantuvo hospitalizada y recuperándose de una cirugía que le había sido practicada hace una semana.

Amigos de 'Diana La Cazadora' señalaron que la noticia de su fallecimiento les fue informada mediante un grupo de chat por parte de su hija.

Luego de la lamentable pérdida, colegas en los cuadriláteros y detrás de los micrófonos han expresado sus condolencias a la familia.

Uno de ellos fue El Hijo del Santo, quien recordó a Diana La Cazadora como una luchadora que durante casi tres décadas dejó su entrega, carácter y pasión sobre el ring.