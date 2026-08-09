Deportes

América Aplasta a Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

El Clásico Joven de la Liga MX Femenil, entre América y Cruz Azul, terminó con una goleada sumamente abultada en favor de las Águilas

Jugadoras del América Femenil, tras un partido de la Liga MXFoto: X (@AmericaFemenil)
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