América Aplasta a Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil

Este sábado 8 de agosto se jugó parte de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil y uno de los duelos más atractivos fue el América vs Cruz Azul. El Clásico Joven Femenil se disputó en la cancha del Estadio Banorte y es justo decir que las 'Águilas' dominaron el encuentro de principio a fin, pues terminaron con una victoria muy abultada sobre las cementeras.

El resultado final reflejó el dominio absoluto de las jugadoras dirigidas por Ángel Villacampa, pues América goleó 10-0 a Cruz Azul, protagonizando una de las mayores goleadas en la historia de esta rivalidad. Gaby García abrió la cuenta al minuto 4 y, a partir de ese momento, el equipo azulcrema no quitó el pie del acelerador, pues el marcador al final del medio tiempo estaba 4-0.

Para la segunda mitad, Cruz Azul fue incapaz de ponerle un alto a la ofensiva del América, la cual se destapó con otros seis goles. Con este resultado, América Femenil sumó su segunda victoria del certamen y llegó seis puntos. El equipo de Villacampa ha dejado grandes sensaciones en sus primeros 180 minutos del campeonato, posicionándose inmediatamente como grandes candidatos al título.

Recordemos que América es el vigente monarca del balompié mexicano femenil.

¿Cuántos títulos de Liga MX Femenil tiene el América?

El Club América Femenil se ha consolidado como una de las instituciones más competitivas e históricas desde la creación de la Liga MX Femenil. A lo largo de su trayectoria en el circuito, las Águilas han conquistado un total de tres títulos de liga, respaldando su constante protagonismo en las instancias finales del balompié nacional y reafirmando el compromiso del club por mantenerse en la cúspide de la categoría.

El primer trofeo de liga para la escuadra azulcrema llegó en el Torneo Apertura 2018, cuando vencieron de manera agónica a Tigres Femenil en una emocionante tanda de penales disputada en el Estadio Universitario. Tuvieron que pasar casi cinco años para que el conjunto de Coapa volviera a levantar el cetro nacional, gesta que consiguieron en el Torneo Clausura 2023 tras imponerse con autoridad al Pachuca en la gran final disputada sobre la cancha del Estadio Azteca.

Finalmente, las 'Águilas' se llevaron el trofeo del Clausura 2026 al imponerse a las Rayadas en la gran final.

DB