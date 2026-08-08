En Duda Participación de Messi vs Monterrey Hoy en la Leagues Cup Tras Fallecimiento de su Padre

Este sábado 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el papá de la 'Pulga' murió el ⁠viernes por la noche a los 68 años de edad en un sanatorio de la ciudad de Rosario , Argentina, luego de atravesar una larga enfermedad.

Luego de confirmarse la noticia, diversos clubes y organizaciones alrededor del mundo expresaron sus condolencias al capitán de la Albiceleste. Su actual club, el Inter Miami, escribió un comunicado en el que aseguraron que sus corazones "están con nuestro capitán, Leo, y toda la familia Messi". Esto se da horas antes de que el equipo de la MLS afronte su compromiso deportivo correspondiente a la Leagues Cup 2026 ante los Rayados de Monterrey.

¿Jugará Messi ante Monterrey en la Leagues Cup?

Aunque de momento no hay información oficial, ya que ni el Inter Miami ni la familia Messi ha comunicado si Leo jugará esta tarde ante los Rayados de Monterrey, la prensa en Argentina asegura que el futbolista no estará presente en el compromiso de este sábado, pues estaría viajando a su país natal luego de la muerte de su padre.

De acuerdo con información de medios argentinos recabada por TUDN, "Lionel Messi tomó su avión privado para dirigirse con destino a Argentina y llegar este mismo sábado para los servicios funerarios de su padre Jorge Messi".

"Messi viaja en el vuelo privado N776MA y está previsto que llegue a Rosario cerca de las 18:00 horas tiempo del Centro de México", por lo que causará baja del partido Inter Miami vs Monterrey de este día.

FC Barcelona y Real Madrid dan su pésame por la muerte de Jorge Messi

La noticia del fallecimiento de Jorge Messi causó conmoción en la comunidad futbolística internacional. El FC Barcelona, equipo en el que Lionel Messi jugó quizá los mejores años de su carrera, lanzó un comunicado en el que expresó su "más sentido pésame" a la familia del astro argentino. Además, la Junta Directiva del club y el presidente del mismo, Joan Laporta, agradecieron el "compromiso de Jorge Messi por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo".

Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi. pic.twitter.com/uwuH9s6dLY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2026

Por su parte el Real Madrid también lamentó la muerte del padre de la 'Pulga'. "Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", dice el comunicado de la entidad merengue.

DB