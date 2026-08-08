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En Duda Participación de Messi vs Monterrey Hoy en la Leagues Cup Tras Fallecimiento de su Padre

Este sábado 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, por lo que la presencia del futbolista para el partido vs Monterrey está en duda

Lionel Messi durante un partido con el Inter MiamiFoto: Getty Images

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