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La Deuda de Mil Millones de Dólares de los Dodgers que Amenaza con Provocar un Paro en la MLB

En la MLB no existe límite en el monto del salario de un jugador que puede diferirse. Los Dodgers tienen una deuda de casi 1,100 mdd, que no empezarán a saldar totalmente hasta dentro de varios años

Jugadores de los Dodgers.Jugadores de los Dodgers de Los Ángeles. Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters Connect

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