Leagues Cup: Atlas, Pachuca y Pumas, Cerca de la Eliminación

Luego de sufrir su segunda derrota en la Leagues Cup 2026, Atlas, Pachuca, Pumas y el canadiense Vancouver quedaron al borde de la eliminación.

Después de cuatro días de competencia la Liga MX lleva 9 victorias y la MLS lleva 14 triunfos.

Atlas

Atlas ha sufrido en la Leagues Cup, donde no ha sumado puntos. Mientras que Charlotte con quien perdió 2-0, llegó a 6 unidades.

Pachuca

Pachuca que tampoco suma unidades, perdió 2-1 en el estadio ScottsMiracle-Gro Field, con el Columbus Crew que llegó a 6 puntos.

Pumas

El otro equipo mexicano cerca de la eliminación es Pumas, que también acumuló su segunda derrota y quedó en el fondo de la tabla al caer 2-0 en el estadio TQL, ante el Cincinnati que sumó 6 unidades.

Tigres

Tigres en tanto, venció 4-2 en penales al Minnesota United tras igualar sin goles en los 90 minutos, en el estadio Allianz Field.

Los Tigres han ganado sus dos partidos de la Leagues Cup en penales y tienen 4 puntos. La escuadra estadounidense logró su primera unidad.

Bravos de Juárez

Contrastes con los Bravos de Juárez, pues en la Liga MX están en el fondo de la clasificación, pero en la Leagues Cup son líderes con 6 puntos en la tabla mexicana al vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps, remontando en el estadio BC Place.

Con información de AFP.

LECQ