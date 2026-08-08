Deportes

Leagues Cup: Atlas, Pachuca y Pumas, Cerca de la Eliminación

Los tres equipos mexicanos, además del canadiense Vancouver, están al final de sus tablas con dos partidos jugados y ningún punto logrado

Pumas está al borde de la eliminación en la Leagues Cup.Pumas está al borde de la eliminación en la Leagues Cup. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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