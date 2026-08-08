Sociedad

Saldo por las Lluvias en la CDMX: Árboles Caídos, Encharcamientos y Cortocircuitos

Las alcaldías más afectadas por las fuertes precipitaciones fueron la Magdalena Contreras y Tlapan, seguidas de la Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa

Uno de los puntos afectados en la CDMX debido a las lluviasUno de los puntos afectados en la CDMX debido a las lluvias. Foto: N+

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Lluvias intensas en CDMX: 31 árboles caídos y 16 encharcamientos. Magdalena Contreras y Tlalpan, las más afectadas. Descubre cómo las autoridades están respondiendo a esta emergencia.

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