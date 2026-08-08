Saldo por las Lluvias en la CDMX: Árboles Caídos, Encharcamientos y Cortocircuitos

Las lluvias de la tarde noche de este viernes 7 de agosto de 2026 provocaron encharcamientos, inundaciones y afectaciones viales en casi todas las alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las demarcaciones más afectadas fueron la Magdalena Contreras y Tlalpan, seguidas de Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán.

Al corte de las 19:00 horas, se informó que cayeron poco más de 16.9 millones de metros cúbicos, es decir, casi nueve veces el volumen del Estadio Azteca, para tener una referencia.

Para atender la emergencia se desplegaron más de 115 elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) conformados por personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en drenaje.

Además, se destacaron elementos de Seguridad Ciudadana, de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, según un boletín del gobierno capitalino.

Y se movilizaron 10 vehículos de bombeo de emergencia, 20 equipos hidroneumáticos, ocho tipo Hércules, dos pick up, una pipa de agua tratada y una unidad tipo estaca.

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Afectaciones por lluvias

El jefe vulcano, encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos, informó que durante las lluvias ocurrieron las siguientes emergencias:

31 árboles caídos.

2 postes caídos.

16 encharcamientos.

7 cortocircuitos.

La SSC respondió a un reporte de barda caída en la colonia Lomas de Padierna, en Tlalpan, con atención a un hombre de la tercera edad, que quedó atrapadó al interior de su domicilio entre los escombros.

Uno de los encharcamientos más fuertes fue el del bajopuente de Periférico y Picacho Ajusco, en la colonia Fuentes del Pedregal, que generaron tráfico intenso en la zona.

Asimismo, se movilizaron equipos hidroneumáticos para realizar trabajos de desazolve en Balancán, entre Yucalpeten y Akil, colonia Popular Santa Teresa; Calzada de Tlalpan y Huipulco, colonia Belisario Domínguez; y Avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan.

Las precipitaciones generaron que el río Magdalena, en la Magdalena Contreras, alcanzara su máxima capacidad, mientras que el sifón del Río San Buenaventura, en la alcaldía Xochimilco, se mantiene bajo monitoreo.

Con el fin de seguir atendiendo los encharcamientos e inundaciones, el Operativo Tlaloque se mantendrá durante toda la madrugada de este sábado 8 de agosto.

Con información de N+

ICM