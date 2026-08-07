Gianni Infantino Rinde Homenaje al Talento del Futbol Colombiano durante Visita a Cali
El presidente de la FIFA se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella
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El presidente de la FIFA se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella
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La mañana de este viernes 7 de agosto ocurrió un suceso inesperado sobre el pasto de la cancha central de la Unidad Deportiva Panamericana. Para las categorías infantiles y juveniles de la Liga Vallecaucana de Futbol, se trató de un día inusual: en medio de pecheras de colores, las voces de los niños y balones cruzando el aire, apareció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien se dirigió al centro de la cancha en lo que ya es su tercer viaje a la capital del Valle del Cauca.
Alejado del formato más solemne de las reuniones ejecutivas, Infantino se dejó llevar por el ambiente del futbol formativo caleño. Presenció con atención los dos partidos que se jugaron en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, celebró las jugadas individuales, saludó a los pequeños jugadores y les compartió palabras de ánimo a quienes aspiran a convertirse algún día en referentes del futbol de la región.
Junto a él, la comitiva de autoridades daba cuenta de la importancia del momento: el alcalde Alejandro Eder, la gobernadora Dilian Francisca Toro, el secretario de Deporte Alexander Camacho, además de dirigentes del futbol nacional como Ramón Jesurún, Carlos Mario Zuluaga y Oweimar Giraldo, presenciaban cómo la llamada Cantera de América se ponía a prueba frente al máximo dirigente del futbol mundial.
"Estar aquí con estos niños y estas niñas... el futbol es alegría, felicidad y unidad. Lo que se hace en Cali por ellos es símbolo de lo que se hace en el mundo entero", expresó Infantino.
El alcalde Eder tomó la ocasión para evocar la historia y el simbolismo del lugar, mencionando a jugadores como el 'Pibe' Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Harold Lozano y Óscar Córdoba, quienes pasaron por ahí.
El presidente del organismo rector del futbol mundial se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella.
La ceremonia se llevará a cabo esta tarde, y Gianni Infantino forma parte de la comitiva de líderes internacionales que acudirán a este acto político, que representa un nuevo capítulo en la historia del país.
AMP