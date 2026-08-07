Gianni Infantino Rinde Homenaje al Talento del Futbol Colombiano durante Visita a Cali

La mañana de este viernes 7 de agosto ocurrió un suceso inesperado sobre el pasto de la cancha central de la Unidad Deportiva Panamericana. Para las categorías infantiles y juveniles de la Liga Vallecaucana de Futbol, se trató de un día inusual: en medio de pecheras de colores, las voces de los niños y balones cruzando el aire, apareció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien se dirigió al centro de la cancha en lo que ya es su tercer viaje a la capital del Valle del Cauca.

Alejado del formato más solemne de las reuniones ejecutivas, Infantino se dejó llevar por el ambiente del futbol formativo caleño. Presenció con atención los dos partidos que se jugaron en la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, celebró las jugadas individuales, saludó a los pequeños jugadores y les compartió palabras de ánimo a quienes aspiran a convertirse algún día en referentes del futbol de la región.