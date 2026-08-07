Deportes

Gianni Infantino Rinde Homenaje al Talento del Futbol Colombiano durante Visita a Cali

El presidente de la FIFA se encuentra en Colombia para asistir a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella

Gianni Infantino de visita en Cali, Colombia. Foto: EspecialGianni Infantino de visita en Cali, Colombia. Foto: Especial

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+