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Junta Directiva de la FIFA Reitera Apoyo Total a Gianni Infantino, Tras Reunión en Marruecos

Luego de una reunión urgente en Marruecos, la cúpula de la FIFA se disculpó por la polémica sobre la privatización del Mundial y dio su apoyo incondicional a Infantino

El Consejo de la FIFA emitió un comunicado para disculparse y advertir que no tolerará ataques a su integridadEl Consejo de la FIFA emitió un comunicado para disculparse y advertir que no tolerará ataques a su integridad. Foto: Getty Images

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La FIFA admite errores en el plan para privatizar el Mundial y reafirma su apoyo a Infantino. Promete medidas para proteger su integridad. ¿Qué opinas de esta decisión?

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