Junta Directiva de la FIFA Reitera Apoyo Total a Gianni Infantino, Tras Reunión en Marruecos

La cúpula de la FIFA emitió un comunicado para ofrecer "una disculpa" luego de la polémica sobre su apertura a los inversores privados. Además reiteró su "pleno apoyo" a su presidente Gianni Infantino, luego de una reunión de manejo de crisis celebrada en Rabat, Marruecos.

A través de un comunicado, la junta directiva de la FIFA reconoció "que se han cometido errores luego de la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

En el documento emitido este miércoles 5 de agosto, la FIFA señaló que "se coincidió en que no se pretendía que el Consejo de la FIFA ni las asociaciones miembro se sintieran excluidos del proceso. También se admitió que dicho proceso debería haberse gestionado de otra manera. Asimismo, se reconoció que se cometieron errores adicionales tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación".

Por lo que "se han presentado disculpas por estos errores, junto con el compromiso de velar porque no vuelvan a producirse".

Además la cúpula del organismo internacional que rige al futbol reiteró lo siguiente: "Los miembros del Consejo de Dirección de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al presidente Gianni Infantino, como único responsable elegido por las 211 asociaciones miembro".

La FIFA advierte que no tolerará ataques a su integridad

Luego de aceptar que cometió errores en su proyecto fallido del FIFA Forward Enterprise (FFE), mediante el cual pretendía vender participaciones del Mundial a inversores privados, advirtió que no tolerará ataques a su integridad.

"Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques contra su integridad, su buen gobierno y el debido proceso, y que adoptarán todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y su reputación", indicó en el comunicado.

El organismo explicó que el Consejo de la FIFA debió haber gestionado el proyecto de otra manera, pero “se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan". Así que llevará a cabo una revisión y presentará un informe al Consejo de la FIFA en su próxima reunión.

Con información de N+