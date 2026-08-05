América vs San Diego FC: Horario y Canal Ver Gratis el Partido de Leagues Cup 2026

Finalmente comenzó la Leagues Cup 2026 y uno de los grandes obligados a dar un buen papel en el torneo es el América, equipo que para la temporada 2026/27 tuvo cambios importantes, incluyendo la salida de André Jardine, el entrenador más exitoso en la historia del club. Este certamen, que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX ante los 18 mejores clasificados de la MLS, otorgará boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, por lo que todos las 'Águilas' tienen una motivación deportiva para intentar ganar.

América ha tenido un arranque de torneo Apertura 2026 bastante bueno. El equipo dirigido ahora por Guillermo Almada comenzó el torneo Apertura 2026 con tres partidos sin perder (dos triunfos y un empate), llegando al parón por la Leagues Cup como los líderes de la tabla en la Liga MX

Su rival en la primera fecha del torneo es el San Diego FC, equipo que actualmente se encuentra en la decimotercera posición de la Conferencia Oeste en la MLS con apenas 21 puntos luego de 18 fechas disputadas.

¿A qué hora comienza el partido de América vs San Diego FC en la Leagues Cup 2026?

El partido América vs San Diego FC se jugará este jueves 6 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, es decir a las 8 de la noche del centro de México, y se disputará en el Estadio Banorte, siendo este el primer duelo de la Leagues Cup que se jugará en territorio mexicano.

Recordemos que bajo el actual formato de la Leagues Cup no puede haber empates, por lo que si el marcador se encuentra igualado al finalizar el tiempo regular (90 minutos), el juego se definirá en penales.

De ser el caso, el ganador desde el manchón se llevará dos puntos, mientras que el derrotado sumará solamente uno.

Dónde ver el América vs San Diego FC de la Leagues Cup 2026

El partido América vs San Diego FC se podrá ver en vivo y gratis por televisón abierta, pues la transmisión en México se llevará a través del Canal 9. También se podrá ver en TUDN a través de diversos sistemas de TV de paga.

Si no puedes ver el partido, no te preocupes ya que en N+ te llevamos el minuto a minuto online gratis, para que puedas consultar cómo va el marcador, los goles y quién ganó el juego el partido.

Partido? PARTIDAZO de nuestro futbol, de #LeaguesCup⚽️😎🥳 @ClubAmerica @sandiegofc y el balón rodando en el estadio más mítico DE TODO EL ORBE🤩🤩🤩 pic.twitter.com/kHoGUdWWrK — Redes TUDN (@redes_TUDN) August 5, 2026

DB