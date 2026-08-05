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América vs San Diego FC: Horario y Canal Ver Gratis el Partido de Leagues Cup 2026

Las Águilas del América jugarán su primer partido de la Leagues Cup 2026 ante el San Diego FC y llegan como líderes de la tabla en la Liga MX

Isaías Violante, jugador del Club América, en un partido del Apertura 2026 de la Liga MXFoto: Getty Images
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