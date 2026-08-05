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Balance Leagues Cup: Golean a Pachuca, Atlas y Pumas; Tigres, Juárez y Atlante Sacan la Casta

Durante la jornada del martes, se disputaron seis partidos, de los cuales, tres fueron ganados por equipos de la MLS y el mismo número por los clubes de la Liga MX

Óscar Estupiñán dio la victoria a los Bravos de Juárez en su duelo ante MinnesotaÓscar Estupiñán dio la victoria a los Bravos de Juárez en su duelo ante Minnesota. Foto: Reuters

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Dramático inicio en la Leagues Cup: equipos de la MLS y Liga MX igualan en triunfos. Goleadas a Pachuca, Atlas y Pumas, pero Tigres, Juárez y Atlante responden. Lee más sobre estos partidos.

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