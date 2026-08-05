Balance Leagues Cup: Golean a Pachuca, Atlas y Pumas; Tigres, Juárez y Atlante Sacan la Casta

Este martes 4 de agosto, se disputaron seis partidos en el inicio de la Leagues Cup, el torneo binacional que enfrenta a clubes de la MLS y la Liga MX.

El saldo global quedó empatado, ya que los equipos estadounidenses ganaron tres duelos, el mismo número conquistado por las escuadras mexicanas.

Además, uno de los juegos se tuvo que definir por la vía de los penales, pues el encuentro terminó con empate durante los 90 minutos.

Aquí, te contamos todo sobre los primeros partidos de este torneo que pone en juego nuevamente el título, hoy en manos del Seattle Sounders.

Golean a los equipos mexicanos

Cincinnati goleó 3-1 a Pachuca, en duelo celebrado en el TQL Stadium, para mandar al conjunto mexicano a la parte baja de la tabla general.

Evander da Silva (18'), Pavel Bucha (39') y Kenji Mboma Dem (70') dieron la victoria al cuadro de la MLS. Adrián Alcaraz abrió el marcador a los 7 minutos.

Buenas noches, Cincy. See you Friday. 🌙 pic.twitter.com/OIvzT7zZbv — FC Cincinnati (@fccincinnati) August 5, 2026

Otro que salió vapuleado fue Atlas, al caer también por 3-1 ante Columbus Crew, en el ScottsMiracle-Gro Field.

Los tantos del cuadro estadounidense fueron obra de Cesar Ruvalcaba (28'), Sean Zawadzki (45+2') y Brais Méndez (51'). El tanto rojinegro fue obra de un autogol, al minuto 67'.

Putting ourselves in a good position going into Match 2 😤



The best part is… only three days before we’re back here to do it all over again 🤩 See you soon 👀 pic.twitter.com/2LSyrXeVVs — The Crew (@ColumbusCrew) August 5, 2026

El que salió vapuleado y ni metió las manos fue Pumas, al perder por un bultado marcador de 3-0 ante Charlotte, en duelo efectuado en el Bank of America Stadium.

Brandt Bronico (27'), Archie Goodwin (50') y Tyger Smalls (78') dieron el triunfo a la escuadra sureña, en un partido para el olvido de los universitarios.

Thank you for your support tonight 💙



See you back here on Friday 🫡 pic.twitter.com/2GUyuTFZQM — Charlotte FC (@CharlotteFC) August 5, 2026

Sacan la honra por la Liga MX

Los Bravos de Juárez venció a domicilio 2-1 a Los Bribones de Minnesota, en juego disputado en el Allianz Field.

Tomás Chancalay (34') se hizo presente por el cuadro de la MLS, mientras que Guilherme Castilho (24') y Óscar Estupiñán (38') dieron la victoria a los fronterizos.

Tigres y Real Salt Lake empataron a un gol durante los 90 minutos, por lo que tuvieron que ir a la tanda de los penales, donde el conjunto felino se llevó la victoria.

Juan Brunetta, al 6', y Pablo Enrique Ruiz, 16', hicieron los goles del partido para los felinos y los royals, de manera respectiva.

Finalmente, Atlante debutó en el torneo binacional y lo hizo con una victoria de visitante ante los Whitecaps de Vancouver.

Jhojan Julio, a los 40 minutos, marcó un golazo para dar el triunfo a los Potros de Hierro, en duelo celebrado en el Estadio BC Place.

Este miércoles, seguirán los compromisos de la Leagues Cup, con seis partidos. Destaca el enfrentamiento entre LAFC y Chivas, que se disputará en el BMO Stadium de Los Ángeles, California.

Monterrey-Orlando City.

Inter Miami-San Luis.

Nashville-León.

FC Dallas-Querétaro.

Toluca-Seattle Sounders.

LAFC-Chivas.

Con información de N+

ICM