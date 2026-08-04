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Charlotte FC vs Pumas: Horario y Dónde Ver el Partido Hoy de Leagues Cup 2026

Pumas y Charlotte FC juegan su primer partido en esta edición de la Leagues Cup 2026

Adalberto Carrasquilla, jugador de Pumas, en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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