Charlotte FC vs Pumas: Horario y Dónde Ver el Partido Hoy de Leagues Cup 2026

Hoy, martes 4 de agosto, comienza la Leagues Cup 2026 y uno de los primeros partidos del torneo es el Charlotte FC vs Pumas. Este certamen, que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX ante los 18 mejores clasificados de la MLS, otorgará boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, por lo que todos los clubes participantes tienen una motivación deportiva para intentar ganar.

Pumas ha tenido un arranque de torneo en la Liga MX bastante movido. El equipo universitario comenzó el torneo Apertura 2026 con una dura derrota em casa 0-3 ante Pachuca, sin embargo en las siguientes dos jornadas lograron reponerse y tienen 6 puntos de 9 posibles, esto gracias a los triunfos que obtuvieron ante Toluca y contra Juárez.

Estos resultados hacen que Pumas llegue a la Leagues Cup como cuarto lugar de la tabla en la luga mexicana y ahora deberá enfocarse en este certamen en el que, históricamente, no le ha ido del todo bien. Su rival, Charlotte FC, ocupa el séptimo lugar de la Conferencia Este en la MLS con 25 puntos luego de 17 fechas disputadas.

¿A qué hora comienza el partido Charlotte FC vs Pumas?

El partido Charlotte FC vs Pumas se jugará este martes 4 de agosto de 2026 a las 18:00 horas, es decir a las 6 de la tarde del centro de México, y se disputará en el Bank of America Stadium en Charlotte, Estados Unidos.

El ganador de este partido sumará sus primeros tres puntos del certamen. En ese sentido, recordemos que bajo el actual formato de la Leagues Cup, no puede haber empates, por lo que si el marcador se encuentra igualado al finalizar el tiempo regular (90 minutos), el juego se definirá en penales. De ser el caso, el ganador desde el manchón se llevará dos puntos, mientras que el derrotado sumará una unidad.

Dónde ver el Charlotte FC vs Pumas de la Leagues Cup 2026

El partido se podrá ver a través de la señal de TUDN, pero únicamente para territorio estadounidense. Además, en N+ te llevamos el minuto a minuto online gratis, para que puedas consultar cómo va el marcador, los goles y quién ganó el juego.

DB