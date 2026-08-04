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FIFA Niega Llamada Reciente entre Trump e Infantino: 'Es Pura Ficción'

Las críticas contra Infantino se intensificaron por su fallido plan de escindir los activos comerciales del organismo rector del futbol mundial en una nueva entidad respaldada por inversores privados.

Trump InfantinoTrump e Infantino han forjado una estrecha relación, y ambos han aparecido juntos en importantes eventos futbolísticos. Foto: Reuters.

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Infantino bajo fuego: FIFA niega contacto con Trump mientras crecen las críticas por su plan de escindir activos comerciales.

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