FIFA Niega Llamada Reciente entre Trump e Infantino: 'Es Pura Ficción'

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) negó que Gianni Infantino se hubiera comunicado recientemente con el presidente Donald Trump, ante los reportes de que el dirigente busca el respaldo del mandatario estadounidense para mantenerse en el cargo.

El desmentido fue publicado por la cuenta oficial de prensa de la FIFA este martes 4 de agosto, en respuesta a una publicación del medio británico The Times en X, donde se indica que Infantino sigue llamando a Trump "para intentar salvar su puesto".

"Se dice que el dirigente del futbol buscó la ayuda del presidente después de que figuras del deporte expresaran su indignación por su plan de vender una participación minoritaria", indicó The Times durante el lunes 3 de agosto.

Pasaron casi 16 horas para que la FIFA respondiera al medio en la red social. En su post, el órgano rector del futbol a nivel internacional dijo que las presuntas comunicaciones son completamente falsas.

"El presidente de la FIFA no ha realizado ninguna llamada al presidente de Estados Unidos ni a ningún miembro de su administración en los últimos días. Es pura ficción", indicó.

The FIFA President has not made any call to the U.S President, or any members of his administration, in recent days. It is pure fiction. — FIFA Media (@fifamedia) August 4, 2026

Intentos sin éxito

Este lunes, The New York Post informó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, buscó el apoyo de ⁠la Administración Trump ante las crecientes críticas tras el fracaso de su plan de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial.

El diario estadounidense reportó las intenciones del dirigente, citando fuentes conocedoras del asunto.

El ​diario informó que Infantino intentó varias veces, sin éxito, ponerse en contacto por teléfono ‌con el presidente de Estados Unidos, desde que la propuesta fracasara el viernes, y que el jefe de la FIFA se sentía "aislado" por la avalancha de cobertura mediática negativa.

Para ese momento, la FIFA no hizo ningún comentario de inmediato.

Las críticas contra Infantino se intensificaron ⁠por su fallido plan de escindir los activos comerciales del organismo rector del futbol mundial en una nueva entidad respaldada por inversores privados.

El plan ‌de la FIFA de obtener hasta 4,200 millones de dólares de ‌inversores mediante la venta de una participación cercana al 20% ⁠en una nueva entidad encargada de supervisar competiciones como el Mundial acabó siendo descartada el viernes tras la feroz resistencia de las partes interesadas.

Tras el abandono de la idea, la atención se centra ahora en las posibles repercusiones ​para Infantino, cuya ​candidatura a un nuevo ‌mandato ‌como presidente de la FIFA de 2027 a 2031 se enfrenta a un mayor escrutinio.

Estrecha relación

Trump e Infantino han forjado una estrecha relación, y ambos han aparecido juntos en importantes eventos futbolísticos, incluido el Mundial de este año, coorganizado por ​Estados Unidos, México y Canadá.

Este vínculo quedó patente en diciembre de 2025, cuando Infantino entregó a Trump el primer Premio de la ‌Paz de la ‌FIFA, convirtiéndolo en el primer galardonado con este premio.

La relación ha suscitado aún más atención a raíz del plan de venta de activos del Mundial, un acuerdo que iba a estar liderado por Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump.

El Post también indicó que Infantino programó conversaciones privadas con el secretario de Estado Marco ‌Rubio. Dos fuentes dijeron que mantendría una llamada con el máximo representante diplomático de Estados Unidos justo después de ⁠las 9:00, hora del Este.

Sin embargo, el subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, afirmó en ​la red ​social X ​que "no ‌hay planes" para que Rubio hable ​con Infantino, de 56 años y de origen suizo-italiano, y que no habría ninguna llamada.

Con información de Reuters

ASJ