Compañera de Dafne Asegura que Desde el Primer Día Fueron Sometidas a Ejercicios Extenuantes

Danna Yanina, de 18 años, está vinculada a proceso por el feminicidio de su compañera Dafne Zapata, ocurrido en la academia militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, pero su familia asegura que ella también fue víctima de abusos y maltratos dentro de la institución.

Este domingo familiares y excompañeros de Danna marcharon para exigir que se investigue lo que pasaba en la institución que operaba sin la supervisión de la SEP, que ha prometido prohibir este tipo de centros educativos en todo el país.

Una alumna, testigo de los presuntos abusos, habló con N+.

Dafne y su compañera se conocieron al entrar el 13 de julio al campamento de verano en la academia Doenitz. Dafne estaba en el internado y su compañera entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la tarde.

La compañera de Dafne indicó que el maltrato era igual para todos:

“Era maltrato para todos parejo”