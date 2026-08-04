Seguridad

Compañera de Dafne Asegura que Desde el Primer Día Fueron Sometidas a Ejercicios Extenuantes

La menor asegura que desde el primer día fueron sometidas a ejercicios extenuantes, malos tratos, preguntas y miradas inapropiadas

Instalaciones de la academia militarizada Doenitz.Instalaciones de la academia militarizada Doenitz. Foto: N+

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Testimonios revelan ejercicios extenuantes y malos tratos en la academia Doenitz, donde ocurrió el feminicidio de Dafne Zapata. Autoridades investigan.

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