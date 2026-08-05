Seguridad

Vinculan a los Agresores de la Perra 'Vaquita', Víctima de Maltrato Animal en Jalisco

Los responsables de arrastrar a la perra 'Vaquita' en Tlajomulco seguirán en prisión tras ser vinculados a proceso por crueldad animal

'Vaquita' perra sobreviviente'Vaquita' la perra sobreviviente se recupera. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Crueldad animal en Tlajomulco: Alexander y Osvaldo permanecerán en prisión tras arrastrar a 'Vaquita'

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+