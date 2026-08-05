Vinculan a los Agresores de la Perra 'Vaquita', Víctima de Maltrato Animal en Jalisco

Alexander 'N' y Osvaldo Israel 'N' continuarán tras las rejas luego de ser vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de crueldad contra los animales. Ambos hombres son señalados de haber atado y arrastrado con una motocicleta a la perrita conocida como 'Vaquita', en el fraccionamiento La Fortuna, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

David Contreras, abogado de los señalados, compartió: "El delito de crueldad animal son de meses de prisión, pueden estar en libertad y estando tomando terapia psicológica, o cuestiones que tienen que ver con restablecer la vulneración, en este caso, ante la sociedad de los animalitos".

David Contreras, representante y defensor de los presuntos agresores, agregó que en la audiencia intentaron buscar que los señalados pudieran suspender el proceso de manera condicional, en el que los hombres acudirían a albergues de animales, donarían alimentos y pagarían la reparación de los daños; sin embargo, afirma que lo anterior fue negado por el juez.

¿Qué argumentó la defensa de los señalados?

David Contreras, abogado de los señalados, aseguró: "Pueden ir a dar alimento, pueden ir a tomar cursos, pueden ir a terapia, o tomar terapia, pero en calle". "No es permisible este tipo de conductas, pero lo que nosotros estamos tratando de buscar es que les den una sanción justa, ¿no?".

De acuerdo con lo informado por la defensa de los hombres señalados, el juez determinó en la audiencia que Alexander 'N' y Osvaldo Israel 'N' permanecerán en prisión justificada al menos por dos meses, plazo que también será de utilidad para desarrollar las investigaciones complementarias por un mes, por parte de la Fiscalía de Jalisco.