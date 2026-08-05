Muere Motociclista al Ser Presuntamente Arrollado en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un motociclista perdió la vida la madrugada de este miércoles sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, a la altura de la comunidad de Competencia, en Gómez Palacio, Durango.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Alberto "N", de 30 años de edad. Presuntamente, fue atropellado por un vehículo del que se desconocen sus características, ya que, luego del incidente, el conductor se dio a la fuga. El hombre tenía su domicilio en el ejido Poanas, en Gómez Palacio.

Tras el percance, el motociclista quedó sin vida sobre la carpeta asfáltica y, debido a la oscuridad de la madrugada, fue arrollado por otros vehículos que circulaban por la carretera.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) Realizaron el levantamiento del cuerpo y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Motociclista es trasladado al hospital luego de accidente vial en Piedras Negras

Dos personas resultaron lesionadas tras un accidente entre un automóvil y una motocicleta registrado este martes en el cruce del bulevar Armando Treviño Flores y la calle Álamo,en la colonia Guillén de Piedras Negras.

El motociclista sufrió probables fracturas en un brazo y una pierna, por lo que fue trasladado a un hospital, mientras que su acompañante presentó diversas contusiones.

El percance ocurrió cuando el conductor de un automóvil presuntamente invadió la circulación de la motocicleta al incorporarse a la calle Álamo. Tras el choque, elementos de Tránsito y Vialidad pusieron al automovilista a disposición del Ministerio Público.