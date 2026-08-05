Accidentes

Muere Motociclista al Ser Presuntamente Arrollado en Carretera Gómez Palacio-Jiménez

Un motociclista murió luego de ser arrollado a la altura de la comunidad de Competencia en la carretera Gómez Palacio-Jiménez.

Muere Motociclista al Ser Presuntamente Arrollado por en Carretera Gómez Palacio-JiménezEl responsable huyó luego de arrollar al motociclista en la carretera Gómez Palacio-Jiménez. Foto: N+

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Un motociclista murió al ser arrollado en la carretera Gómez Palacio-Jiménez, el conductor se dio a la fuga.

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