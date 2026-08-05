Accidentes

Caída de Rayo Provoca Incendio de Poste en Área Verde de Hospital en Minatitlán, Veracruz

Derivado de la tormenta eléctrica registrada al sur de Veracruz, un rayó cayó sobre un poste ocasionando que se incendiara

Se incendia poste por un rayo en MinatitlánPersonal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegaron para atender el incendio. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tormenta eléctrica en Veracruz causa incendio en un poste del hospital de Minatitlán. Bomberos y CFE actúan rápidamente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+