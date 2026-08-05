Caída de Rayo Provoca Incendio de Poste en Área Verde de Hospital en Minatitlán, Veracruz

La tormenta eléctrica registrada la noche de este miércoles, causó un incendio en un poste ubicado en un área verde del hospital de petróleos mexicanos, tras caer un rayo en el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

El incidente se registró en la calle 12 de la colonia Petrolera. Hasta el lugar, acudieron elementos del cuerpo de bomberos y de Protección Civil de Minatitlán. El personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también llegó a atender el incendio y el corte de energía eléctrica para evitar daños mayores.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bultos de Cemento Caen de un Tráiler y Provocan Caos Vial en Autopista Veracruz-Puebla

Se incendia edificio en Veracruz

Un incendio en un edificio abandonado en la colonia zaragoza de Veracruz movilizó a los cuerpos de emergencia de Veracruz durante la noche del domingo. El inmueble está ubicado a unos metros del bulevar Manuel Ávila Camacho sobre la calle Valencia.

Hasta ese punto, los Bomberos de la ciudad de Veracruz, acudieron a atender el llamado para realizar las acciones de combate y enfrentamiento del siniestro, además se realizó el retiro del material siniestrado.

Debido al riesgo, la dirección de Protección Civil, realizó el apercibimiento a los propietarios para que lleven acabo la limpieza. También se aseguró el inmueble colocando tableado y sellado de puertas.

Bomberos sofocan incendio en vivienda deshabitada de Rafael Delgado

Un incendio consumió el área de almacén de una vivienda deshabitada ubicada en la colonia Novillero Chico, del municipio de Rafael Delgado, sin que se reportaran personas lesionadas. Elementos de Bomberos Regionales Altas Montañas lograron controlar el fuego tras más de una hora de labores, además de realizar trabajos de enfriamiento para evitar una reactivación.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. Al lugar también acudieron elementos de la Policía Municipal y Protección Civil para tomar conocimiento de los hechos.