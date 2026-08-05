Accidentes

Hombre Resulta con Lesión en la Cabeza Tras Caer a Bache Lleno de Agua en Veracruz

En Veracruz, un hombre resultó con una lesión en la cabeza tras presuntamente sufrir una caída en un bache lleno de agua. Ocurrió en la carretera Veracruz - Cardel.

Hombre lesionado tras caer en bache lleno de agua en VeracruzHombre lesionado tras caer en bache lleno de agua en Veracruz. Foto: N+

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Caída de un hombre en un bache lleno de agua le causó una lesión en la cabeza. El hecho tuvo lugar en la carretera Veracruz - Cardel.

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