Hombre Resulta con Lesión en la Cabeza Tras Caer a Bache Lleno de Agua en Veracruz

Un hombre de aproximadamente 33 años en situación vulnerable fue reportado como lesionado, lo que causó la movilización de los servicios de emergencia.

Al llegar al lugar los hechos los paramédicos señalan haber encontrado al hombre estaba sentado en el suelo y se confirmó que presentaba una lesión en la cabeza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre Lesionado Genera Movilización de Cuerpos de Emergencias en Calles de Veracruz

En el reporte de hechos se dio a conocer que a pesar de la insistencia de los técnicos en urgencias médicas, el hombre se siguió negando a ser atendido de las lesiones presentadas.

En el lugar testigos que presenciaron el momento en que la persona sufrió la lesión, confirmaron que la contusión sería resultado de una caída en un gran bache lleno de agua cuando la persona transitaba por la carretera Cardel - Veracruz a la altura e Puerto Seco al norte de la ciudad de Veracruz.

Adulto mayor muere al caer con su bicicleta en registro sin tapa en Veracruz

Se informó que el Sr. Mauro cortés de 70 años murió tras caer en un registro abierto de la Comisión federal de Electricidad cuando transitaba a bordo de su bicicleta por la banqueta de la avenida Eje Poniente 1 en el fraccionamiento “Palma Real" en la ciudad y puerto de Veracruz.

La maleza le impidió ver el registro abierto, cayó y falleció en el lugar.los vecinos señalan que llevaba meses sin tapa. tras el incidente, varios registros ya fueron cubiertos.

Los registros sin tapa son frecuentes en varias partes de la ciudad. la mayoría se las roban para venderlas. Y aunque son señalizadas con llantas, también se las quitan.

Tras la muerte del hombre de 70 años, las autoridades municipales solicitarán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se coloquen tapas de concreto para evitar que sean robadas.