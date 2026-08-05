Programas sociales

Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 Caerá en Nueva Tarjeta: ¿Qué Alumnos la Reciben?

Inicia la entrega de apoyos económicos para que alumnos y papás puedan abastecer las listas de útiles escolares, pero en CDMX el Fibien cambió el método de pago

Apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026.Actualizan método de pago del apoyo Uniformes y Útiles Escolares 2026 para este ciclo escolar. Conoce cómo queda. Foto: Tomada de X @BienestarEdu.

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Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 Caerá en Nueva Tarjeta: ¿Qué Alumnos la Reciben?