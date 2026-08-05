Apoyo de Uniformes y Útiles Escolares 2026 Caerá en Nueva Tarjeta: ¿Qué Alumnos la Reciben?

Con la cercanía del inicio del ciclo escolar 2026-2027, los papás están en espera de los depósitos de apoyos económicos para comprar los materiales. Al respecto, el Fideicomiso Bienestar Educativo de Ciudad de México (Fibien) anunció la actualización de la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares, y en N+ te explicamos para quiénes aplica.

A través de sus redes sociales, el Fibien también dio a conocer cómo quedan los montos que se depositarán a los estudiantes de escuelas públicas inscritos al programa.

Aunque no es el único programa que deposita en agosto de 2026, la Comisión Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) ya publicó el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina Primaria para 2026.

Si deseas aprovechar las vacaciones para surtir la lista de útiles escolares, en una nota previa ya te compartimos la ubicación de las Ferias de la Profeco que contemplan descuentos de hasta 50% en los materiales.

Y si tu familia está compuesta por niños y adolescentes en distintos grados, vale la pena que consultes qué útiles sí y no vale la pena comprar para este nuevo ciclo que inicia.

Además de la lista de útiles escolares sugeridos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) por cada uno de los grados.

¿Qué alumnos reciben nueva tarjeta del apoyo para Uniformes y Útiles Escolares en CDMX?

Los beneficiarios del programa de Uniformes y Útiles Escolares que deben actualizar su método de pago con aquellos alumnos de escuelas públicas que este ciclo escolar entran a 1° de Secundaria.

Así lo confirmó Romeo Arturo Evia Loya, comisionado de la Dirección General del Fibien, quien también confirmó que la dispersión del apoyo económico se hará durante agosto 2026.

El beneficio se entregará en una nueva tarjeta con la leyenda "Uniformes y Útiles Escolares Secundaria", por lo que los papás deben de estar atentos de la fecha de entrega de este nuevo método de pago.

El funcionario del Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX agregó que establecerán contacto con los papás, a través de distintos medios para notificarles cuándo y a qué hora deben pasar por la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares:

Carta Invitación en domicilio.

Mensajes de WhatsApp.

Correos electrónicos.

Comunicados en redes sociales.

¿Cómo consultar con CURP dónde entregarán la Tarjeta de Uniformes y Útiles Escolares?

La dependencia de Bienestar Educativo compartió otro método para consultar la fecha, hora y sede que te corresponde para acudir por tu nueva tarjeta del programa para el ciclo escolar 2026-2027.

Sólo debes seguir los siguientes pasos:

Entra al sitio: http://data.fidegar.cdmx.gob.mx/dfidegar/busca_curp/ Ingresa el CURP de tu hijo para conocer los detalles. Imprime tu vale electrónico.

SARR