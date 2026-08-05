El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuenta con la posibilidad de detener momentáneamente los pagos de sus derechohabientes, y acá te explicamos cómo saber si tu crédito Infonavit fue congelado y qué beneficios te tocan en agosto 2026.

Si ya cuentas con un crédito de vivienda, en notas previas ya te dijimos los 3 requisitos que debes cumplir para que el Infonavit te deposite hasta 70 mil pesos, y la edad en la que se cancela la posibilidad del financiamiento.

¿Cómo saber si tu crédito Infonavit fue congelado?

La medida del congelamiento de los financiamientos está dirigida a trabajadores que cuentan con créditos otorgados en Veces Salario Mínimo (VSM) antes de 2013 y busca disminuir mensualidades, intereses o incluso el monto total pendiente.

Para obtener este apoyo no es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que se activa de forma automática para los derechohabientes que cumplen con los requisitos, de ahí que se recomienda a las personas revisar el estatus de su crédito.

De esta manera, puedes conocer si tu crédito Infonavit fue congelado de manera personal en las oficinas del Infonavit o por internet. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

En las oficinas del Infonavit

Acude directamente a un CESI o CAPDE más cercano y solicita una revisión detallada de tu financiamiento. Aquí puedes consultar las ubicaciones de los centros de atención de Infonavit: https://micuenta.infonavit.org.mx/oficinas-atencion

Por internet

Ingresa a la página de Mi Cuenta Infonavit. Inicia sesión con tu Número de Seguridad Social (NSS). Dirígete a la sección Mi Crédito. Entra a Saldos y Movimientos. Revisa tus estados de cuenta recientes para confirmar si tus mensualidades y tu deuda total se mantuvieron sin cambios ni aumentos.

¿Qué beneficios tiene Infonavit en agosto 2026?

Además de los créditos congelados del Infonavit, la institución ofrece otros apoyos a sus derechohabientes para otorgarles un alivio económico y que sus financiamientos no se vuelvan imposibles de pagar.

Seguro por desempleo

Los créditos contratados a partir del año 2009 cuentan con el Fondo de Protección de Pagos (FPP) el cual es un seguro por desempleo con el cual pagas solo el 10% de tu mensualidad más seguros y comisiones.

La diferencia del 90% la pagará el Infonavit a través del Fondo de Protección de Pagos hasta por seis meses.

Congelamiento de crédito por desempleo

Cuando pierdes tu relación laboral, el Infonavit te puede otorgar un periodo de prórroga en el que no se te requerirá que realices el pago mensual de tu crédito, que puede ser por 12 o 24 meses, dependiendo de la fecha en la que inició tu financiamiento.

Este beneficio inicia de manera automática e inmediata al momento que la institución identifica la pérdida de relación laboral, y te ayuda para que mantengas tu propiedad en lo que te recuperas.

Durante la prórroga no se generarán intereses, ni mensualidades vencidas, sin embargo al terminar la prórroga deberás pagar las cuotas y seguros generados en el periodo.

Equipa tu Casa Infonavit

Este programa otorga un crédito adicional al préstamo para la compra de vivienda, sin importar si es nueva o existente, que está destinado a apoyar a los solicitantes a realizar remodelaciones, mejorar su casa, reparar y o equiparla.

De acuerdo con Infonavit, el monto mínimo de Equipa tu Casa en agosto 2026 es de $10,698.67 pesos, mientras que el máximo alcanza un valor de hasta $71,324.48 pesos.

PPP