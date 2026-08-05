Economía

México Gana Arbitraje Ante Cyrus y Contrarian; Así Evitó Pagar 219 Millones

Un tribunal del CIADI resolvió por unanimidad que México no debía pagar los 219 millones de dólares que le reclamaban dos fondos estadounidenses

México Gana Arbitraje Ante Cyrus y Contrarian; Así Evitó Pagar 219 MillonesFoto: Reuters.
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