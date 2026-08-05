México Gana Arbitraje Ante Cyrus y Contrarian; Así Evitó Pagar 219 Millones

México ganó el arbitraje internacional que Cyrus Capital Partners, L.P. y Contrarian Capital Management, L.L.C. iniciaron en 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) —el organismo del Banco Mundial que resuelve controversias entre inversionistas y Estados—, informó este miércoles la Secretaría de Economía.

El Tribunal Arbitral desestimó en su totalidad la reclamación, con la que ambas empresas buscaban cobrar más de 219 millones de dólares al Estado mexicano al amparo del TLCAN.

¿Qué reclamaban Cyrus y Contrarian?

Cyrus y Contrarian se presentaron como inversionistas estadounidenses que, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron bonos de deuda emitidos por TV Azteca. Su reclamación se basó en una supuesta afectación a esas inversiones derivada de una resolución de un juzgado del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Desde el inicio del proceso, México sostuvo que el arbitraje de inversión no era la vía procedente para resolver el caso, y mucho menos los aspectos relacionados con la controversia entre Cyrus, Contrarian y TV Azteca, en la que el Gobierno mexicano no tiene injerencia. La defensa mexicana se centró en exhibir deficiencias en las reclamaciones que, according to Economía, impedían al Tribunal resolver la controversia conforme al TLCAN.

La resolución del tribunal, punto por punto

El 30 de julio, el Tribunal Arbitral falló a favor de México de forma unánime.

Determinó que ni Cyrus ni Contrarian podían ser considerados inversionistas conforme al TLCAN.

Concluyó que ninguna de las dos empresas contaba con una inversión conforme al tratado.

Por lo anterior, resolvió que carecía de jurisdicción para resolver el caso.

Desestimó el arbitraje en su totalidad y ordenó a Cyrus y Contrarian pagar a México los gastos y costos del proceso.

¿Quién llevó la defensa de México?

La Secretaría de Economía atribuyó el resultado a la defensa realizada por funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, adscrita a la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

¿Qué sigue con el laudo?

El laudo del Tribunal Arbitral está en proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de protección. Una vez concluido ese proceso, será publicado en el sitio web del CIADI, donde también está disponible información adicional sobre este arbitraje.