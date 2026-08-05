Alertan por Calor de Hasta 39°C y Chubascos en Varios Municipios de Chihuahua

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este miércoles se espera un ambiente de templado a cálido durante la mañana y de caluroso a muy caluroso por la tarde en gran parte de Chihuahua, además de lluvias, fuertes vientos y posible caída de granizo en distintas regiones de la entidad.

Con base en el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), la dependencia explicó que estas condiciones son resultado de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, en interacción con un canal de baja presión y el monzón mexicano.

Se prevén rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en municipios como Ascensión, Julimes, Ojinaga y Manuel Benavides, mientras que en Juárez, Aldama, Delicias, Camargo, Parral, Jiménez, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Además, se pronostican lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en municipios de la Sierra Tarahumara y el suroeste del estado, así como chubascos y precipitaciones aisladas en diversas regiones del centro, norte y sur de Chihuahua.

Chihuahua y Juárez alcanzarán temperaturas de hasta 39 grados

En cuanto a las temperaturas máximas, Protección Civil prevé que Ciudad Juárez y Ojinaga alcancen los 39 grados centígrados, mientras que la ciudad de Chihuahua registrará una máxima de 36 grados.

Para Delicias también se esperan 36 grados, Janos 35, Chínipas 35, Camargo 34, Jiménez 32, Temósachic 30, Cuauhtémoc y Parral 29, Madera 28, Bocoyna 24, Guachochi 23 y Balleza 22 grados centígrados.

La dependencia estatal advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y caída de granizo, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones, evitar cruzar arroyos o cuerpos de agua con corriente y mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil.