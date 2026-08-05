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Alertan por Calor de Hasta 39°C y Chubascos en Varios Municipios de Chihuahua

Protección Civil advierte temperaturas de hasta 39°C y lluvias fuertes con posible granizo en Chihuahua. El monzón mexicano afectará a la sierra.

Se pronostican lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las zonas serranas.Se pronostican lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en las zonas serranas. Foto: CEPC

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Se esperan temperaturas de hasta 39°C y fuertes lluvias con granizo para Chihuahua. Protección Civil recomienda precaución ante el monzón mexicano.

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Protección Civil Advierte: Hasta 39°C y Lluvias Fuertes en Chihuahua