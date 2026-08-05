Homicidios

Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Parajes del Sur, Ciudad Juárez

Un hombre sin vida y envuelto en una cobija fue localizado en las calles Mar de Plata y Mesa Central, en Parajes del Sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Localizan a un hombre encobijado y con huellas de violenciaLocalizan a un hombre encobijado y con huellas de violencia. Foto: N+

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Un hombre sin vida y con signos de violencia fue localizado en Parajes del Sur, Ciudad Juárez. La Fiscalía ya investiga para identificar a la víctima.

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