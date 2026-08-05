Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia en Parajes del Sur, Ciudad Juárez

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada de este miércoles 5 de agosto en la colonia Parajes del Sur, en Ciudad Juárez. El cuerpo se encontraba envuelto en una cobija y presentaba huellas de violencia, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Mar de Plata y Mesa Central, luego de que vecinos del sector reportaran al número de emergencias 911 la presencia de un bulto abandonado sobre la vía pública que despedía olores fétidos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para verificar el reporte y, al inspeccionar el lugar, confirmaron que se trataba del cuerpo de un hombre sin vida.

Tras confirmar el hallazgo, los agentes acordonaron la zona y notificaron a las autoridades ministeriales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Fiscalía inicia investigaciones para identificar a la víctima

Agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales arribaron al lugar para procesar la escena, realizar el levantamiento de evidencias e integrar la carpeta de investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se llevarán a cabo los estudios necesarios para establecer la identidad de la víctima y determinar la causa oficial de la muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables.