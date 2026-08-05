Seguridad

Gabinete de Seguridad Atrae Homicidio de César Gastélum: Revela Líneas de Investigación

Las autoridades investigan el asesinato del creador de contenido César Gastélum en Culiacán

César Gastelum, influencer y creador de contenido . Foto: Instagram @cesargastelum_57César Gastelum, influencer y creador de contenido . Foto: Instagram, @cesargastelum_57
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+