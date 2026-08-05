Gabinete de Seguridad Atrae Homicidio de César Gastélum: Revela Líneas de Investigación

El homicidio del creador de contenido César Gastélum, ocurrido en Culiacán, Sinaloa, ya es investigado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Las autoridades informaron que ya se desarrollan diversas líneas de investigación para identificar a los responsables del crimen.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Gabinete de Seguridad Colabora en Investigación por Homicidios de César Gastélum

"Entre las líneas de investigación se encuentran diversas publicaciones, en las que en algunas de ellas hacía alusión a una facción de un grupo delictivo", señaló el Gabinete de Seguridad.

También llevan a cabo el análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió la agresión.

¿Qué le pasó a César Gastélum?

César Gastélum fue asesinado en el sector Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, hacía una transmisión en vivo.

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se acercaron y realizaron la agresión directa con armas de fuego.

El ataque ocurrió frente a un establecimiento de pollo frito ubicado en el cruce del bulevar Sánchez Alonso y la calle Josefa Ortiz de Domínguez.

Tras la agresión, paramédicos acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Cabe señalar que las autoridades también investigan el caso de la creadora de contenido Valeria Márquez.

En ambos hechos, las víctimas se encontraban realizando una transmisión o grabando contenido para redes sociales cuando fueron atacadas.

FBPT