Localizan Sin Vida a Menor que Cayó al Arroyo Osorio en Guadalajara

Fue localizado sin vida el adolescente que cayó al arroyo Osorio, en la barranca de Oblatos, en Guadalajara. El menor, de 15 años, desapareció tras intentar cruzar el cauce junto con dos amigos.

Durante la tarde del martes 4 de agosto, cerca de 50 elementos de distintas corporaciones de emergencia realizaron labores de búsqueda en la zona. Sin embargo, no encontraron indicios de su paradero y las lluvias complicaron los trabajos de rescate.

Fue la mañana de este miércoles 5 de agosto, alrededor de las 7:40 horas, cuando el cuerpo del adolescente fue localizado en la zona conocida como Los Baños, confirmándose su fallecimiento.

En las labores de búsqueda y recuperación participaron elementos de Bomberos de Guadalajara y Bomberos de Tonalá.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El adolescente acudió a la barranca de Oblatos poco antes de la tormenta registrada el lunes 3 de agosto, en el área conocida como Las Pilitas. Se encontraba con dos amigos cuando los tres intentaron cruzar el cauce; sin embargo, él fue arrastrado por la corriente.

De acuerdo con las autoridades, el sitio donde ocurrió el accidente es de difícil acceso y no cuenta con señalética ni medidas de seguridad. Además, indicaron que no es común que las personas ingresen hasta ese punto.