Seguridad

Localizan Sin Vida a Menor que Cayó al Arroyo Osorio en Guadalajara

Perdieron rastro del menor desde el lunes 3 de agosto, cuando acudió a la barranca de Oblatos con dos amigos.

Arroyo OsorioBomberos de Guadalajara y Tonalá trabajaron en el rescate del cuerpo de este menor. Foto: N+

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Tras días de búsqueda, encuentran sin vida al joven que cayó al arroyo Osorio en Guadalajara. Las lluvias complicaron el rescate.

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