¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México el 5 de Agosto 2026

Si este miércoles, 5 de agosto de 2026, viajas en carretera, es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 5 de agosto de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Veracruz

A las 5:19 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 092+100, de la carretera Amozoc-Perote, en inmediaciones del Municipio de Perote, con dirección a Amozoc, por accidente vial.

A las 5:06 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 229+900, de la carretera Puebla-Córdoba (directo), a inmediaciones del Municipio de Maltrata, con dirección a Córdoba, por accidente vial.

Con información de N+

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