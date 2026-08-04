¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así las Autopistas de México el 4 de Agosto 2026

Si viajas en carretera hoy, es importante que sepas si hay bloqueos o afectaciones en las principales autopistas de México este 4 de agosto de 2026. No te pierdas el reporte completo de N+, para que evites contratiempos y puedas planificar tu ruta.

Todos los días, las autopistas registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, que diariamente emiten avisos sobre la situación en las vialidades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Así están las carreteras hoy

Hoy 4 de agosto de 2026, las autoridades reportan las siguientes afetaciones en carreteras:

Autopista México-Pachuca

Se registra un accidente entre tres unidades particulares que al parecer eran conducidas a exceso de velocidad, a la altura de la colonia Santa Clara en el municipio de Ecatepec, Estado de México, con dirección a la CDMX. No hay personas lesionadas.

Autopista México-Querétaro

A las 11:36 horas, Cierre de circulación en el km 84, dirección Querétaro, por presencia de manifestantes.

Una patrulla de la policía municipal embistió a un grupo de peregrinos en la autopista México-Querétaro, a la altura de San Juan del Río, Querétaro. El percance ocurrió a la altura de la comunidad de Loma Linda cuando el contingente caminaba en dirección a San Juan de los Lagos. Según los reportes, la unidad perdió el control y terminó impactándose contra el grupo de personas, que provenían de Chalco, Estado de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la México-Querétaro Hoy? Patrulla Embiste a Peregrinos

Veracruz

A las 6:07 horas, cierre parcial de circulación cerca del Km 129+100 de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque a la altura del municipio La Unión, por accidente vial.

A las 3:40 horas, cierre de circulación en Autopista La Tinaja-Isla, en el km 87, dirección Isla, por accidente vial.

A las 3:05 horas, cierre de circulación en Autopista Isla-Acayucan, km 128, dirección Isla, por accidente vial.

Hidalgo

A las 5:00 horas, cierre parcial de circulación cerca del km 016+800 de la autopista Libramiento Norte, por accidente vial.

Tlaxcala

A las 4:56 horas, cierre de circulación cerca del Km 091+500 de la carretera Los Reyes-Zacatepec, por accidente vial

Autopista México-Cuernavaca

12:17 horas, circulación en contraflujo por labores de mantenimiento a la altura del km 21.

Con información de N+

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