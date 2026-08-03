Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 3 de Agosto de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy lunes 3 de agosto. Planifica tu cruce y mantente informado

Garitas TijuanaFoto: N+

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¿Planeas cruzar hoy por las garitas de Tijuana? Prepárate para tiempos de espera variables. San Ysidro: hasta 1h 40m, Otay: 2h 10m. Consulta reportes en vivo para evitar sorpresas.

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