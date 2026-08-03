Puente El Chaparral en Tijuana Tendrá Cierres Parciales; Consulta Horarios y Días

Automovilistas que utilizan el Puente El Chaparral deberán tomar precauciones, ya que a partir de este lunes 3 y hasta el 10 de agosto permanecerá cerrado a la circulación vehicular en ambos sentidos, debido a trabajos de mantenimiento.

¿Qué trabajos se realizarán?

Las labores se llevarán a cabo en el tramo que conecta la avenida Revolución con la avenida de la Amistad, donde se reemplazará la junta de expansión del puente.

Además, se instalará una nueva estructura con concreto de alta resistencia, con el objetivo de mejorar las condiciones de la vialidad y reforzar la seguridad para quienes transitan por la zona.

Las restricciones se aplicarán diariamente en un horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, informó el Ayuntamiento de Tijuana.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Ante el cierre temporal, las autoridades municipales exhortaron a la población a planificar sus traslados con anticipación, utilizar vías alternas y respetar la señalización instalada durante los trabajos.

También pidieron atender las indicaciones del personal de tránsito para reducir afectaciones a la movilidad y evitar contratiempos mientras se desarrollan las obras.

Información Carolina Vázquez

APG