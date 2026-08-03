Tráfico vehicular

Puente El Chaparral en Tijuana Tendrá Cierres Parciales; Consulta Horarios y Días

El puente El Chaparral tendrá cierres parciales a partir de este lunes por mantenimiento. Consulta que horarios y días estará cerrado.

Puente El Chaparral Tendrá Cierres Parciales Durante una Semana; Consulta los HorariosPuente El Chaparral Tendrá Cierres Parciales Durante una Semana; Consulta los Horarios | Foto: N+

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¡Importante! El Puente El Chaparral en Tijuana estará cerrado parcialmente por mantenimiento. Consulta los horarios y días para planificar tu viaje.

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