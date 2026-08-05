Movilidad

Autopista del Sol Hoy 5 de Agosto de 2026: Obras y Lluvia

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Reducción de carriles en la Autopista México-Cuernavaca.Reducción de carriles en la Autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras

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Este verano, la Autopista del Sol presenta obras y posibles afectaciones. Conoce los detalles para planificar tu viaje sin contratiempos y disfruta de tus vacaciones en Acapulco.

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