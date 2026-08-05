Autopista del Sol Hoy 5 de Agosto de 2026: Obras y Lluvia

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Lo más reciente que se registró este martes 4 de agosto de 2026 fue:

19:47 Horas. Se informó del restablecimiento de la circulación en el km 52, dirección CDMX, luego de atender un accidente.

En tanto este 5 de agosto los incidentes que se registraron son:

03:08 Horas. Se informó de lluvia a la altura del kilómetro 289 de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ