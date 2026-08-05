Sociedad

Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 5 de Agosto de 2026

Consulta aquí la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 5 de agosto de 2026

Simulacro de sismoEste miércoles, 5 de agosto de 2026, se han registrado varios sismos en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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México sacudido por sismos este 5 de agosto. El SSN reporta un temblor de magnitud 4.5 en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Descubre más sobre la actividad sísmica reciente.

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