Temblor en México Hoy: Magnitud y Ubicación de Sismos este 5 de Agosto de 2026

Este 5 de agosto de 2026, se han registrado varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy viernes.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Magnitud y ubicación de sismos hoy

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, hasta las 20:00 horas de ayer 4 de agosto se han registrado 1,426 réplicas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas, el pasado 17 de julio, la más grande de magnitud 6.5.

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre sismos de magnitud superior a 4.0 en el país, los registrados en las últimas horas son:

A las 03:51 horas, se reportó sismo de magnitud 4.1 a 107 km al sur de Río Grande, Oaxaca, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 107 km al SUR de RIO GRANDE, OAX 05/08/26 03:51:22 Lat 15.07 Lon -97.68 Pf 10 km pic.twitter.com/VBk4HLsBNs — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 5, 2026

A las 00:41 horas, se reportó sismo de magnitud 4.2 a 24 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas, a 153 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 24 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 05/08/26 00:41:00 Lat 16.87 Lon -93.87 Pf 153 km pic.twitter.com/t2qaegskGL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 5, 2026

A las 00:13 horas, se reportó sismo de magnitud 4.5 a 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 8 km de profundidad.

Con información de N+

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