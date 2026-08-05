Cerrarán Calles y Avenidas en Ecatepec por Bacheo: Horario y Vialidades Sin Paso

Autoridades del municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), iniciaron un programa para reparar baches en calles y avenidas, por lo que habrá cierres viales en horarios establecidos.

Aquí en N+ te informamos qué vialidades serán cerradas y en qué horarios, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas en caso de transitar por las zonas de afectación.

Bachetón en Ecatepec

En un comunicado, el gobierno municipal anunció el arranque del programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7” en la comunidad de El Cegor.

Dio a conocer que como parte de dicho esquema, trabajadores del Ayuntamiento trabajarán de noche para reparar calles y avenidas.

Así, la alcaldesa Azucena Cisneros, junto con cuadrillas de trabajadores del gobierno municipal y maquinaria –camiones de volteo, montacargas, rodillos– iniciaron el programa especial para reparar los baches en Ecatepec.

Horarios y vialidades con cierres

El director de Obras Públicas municipal, Carlos Ramírez Brassetti, informó que el programa se llevará a cabo de 20:00 horas a las 02:00 horas del día siguiente.

Dijo que en El Cegor repararán un promedio de 30 vialidades, entre las que se encuentran:

Chiconcuac.

Chimalhuacán.

Ixtapaluca.

Jaltenco.

Jilotepec.

Naucalpan.

Malinalco.

Según el funcionario local, las obras en esta comunidad concluirán esta misma semana.

Posteriormente se realizará en otras zonas, pues será un programa permanente hasta diciembre, indicaron autoridades.

Acciones de bacheo

En el arranque del programa, personal municipal y miembros de las Unidades Territoriales Comunitarias (UTC) realizaron labores de limpieza y preparación del terreno mediante la aplicación de emulsión.

Posteriormente se llevó a cabo el tendido y nivelación de la mezcla asfáltica con rastrillos, para finalmente compactar el material a través de un rodillo, con el fin de garantizar una superficie uniforme y segura para el tránsito.

El programa especial del gobierno municipal, en el que participan las direcciones de Obras Públicas, Servicios Públicos y Bienestar, se aplicará en colonias prioritarias.

SPB