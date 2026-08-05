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Cerrarán Calles y Avenidas en Ecatepec por Bacheo: Horario y Vialidades Sin Paso

Conoce aquí detalles del programa “Reventón de Bachetón Ecatepec 24/7”, que ya inició en el municipio mexiquense

Inician programa para reparar baches en Ecatepec, Edomex. Foto: Gobierno municipalInician programa para reparar baches en Ecatepec, Edomex. Foto: Gobierno municipal

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Ecatepec repara sus calles: el programa 'Reventón de Bachetón 24/7' ya está en marcha. Descubre qué avenidas estarán cerradas y cuándo. Infórmate más.

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