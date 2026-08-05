Mega Bloqueo Hoy en CDMX por Pensionados del IMSS: Cierres por Manifestación de Jubilados

¡Toma precauciones! Miembros del Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán un mega bloqueo en la Ciudad de México hoy, 5 de agosto de 2026, por lo que se prevén diversas afectaciones viales.

Aquí te damos a conocer la zona exacta de la manifestación, para que consideres alternativas viales y evites afectaciones en tus traslados este miércoles.

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Además, te mantenemos informado sobre la situación vial en la capital mexicana, la red carretera en el país y el sistema de transporte capitalino.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Manifestantes Jubilados se Concentran en Pino Suárez, CDMX ¿Qué Piden?

Protesta de jubilados hoy en CDMX

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los jubilados del IMSS iniciaron su protesta en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ubicada en avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

¿Cuál es la demanda de los manifestantes?

Según los datos de la agenda, los Miembros del Movimiento Social “Jubilados Pie de Lucha” del IMSS exigirán al Máximo Tribunal que resuelva de manera definitiva la restitución íntegra de los recursos depositados en la subcuenta de “Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez” de sus “Administradoras de Fondos para el Retiro”.

Y es que indicaron que se trata de una problemática que afecta a más de 150 mil trabajadores del Seguro Social, vulnerando sus derechos laborales y patrimoniales.

Adicionalmente, exigirán la revisión y abandono de la jurisprudencia 185/2008 emitida por la Segunda Sala de la SCJN, por la que se les niega la devolución íntegra de los recursos acumulados durante su vida laboral.

De acuerdo con la SSC, a las 09:00 horas, un comité del grupo de jubilados y renta vitalicia del Sindicato Mexicano de Electricistas se sumará en apoyo a sus demandas.

Ante ello, la dependencia indicó que se prevé que los manifestantes instalen un plantón como medida de protesta, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB