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Mega Bloqueo Hoy en CDMX por Pensionados del IMSS: Cierres por Manifestación de Jubilados

Aquí te damos a conocer la zona afectada por protesta de jubilados del Seguro Social en la Ciudad de México

Protesta de personal jubilado del IMSS en Ciudad de México. Foto: N+Protesta de personal jubilado del IMSS en Ciudad de México. Foto: N+

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¡Atención CDMX! Hoy mega bloqueo por jubilados del IMSS en Cuauhtémoc. Conoce las zonas afectadas para evitar retrasos. Más detalles en N+.

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