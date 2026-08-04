Suspenden Servicio en Estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús por Caída de Usuaria

La caída de una usuaria desde el andén de la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús provocó la suspensión del servicio con dirección a Indios Verdes.

El incidente provocó la obstrucción del carril debido a las unidades de atención médica que se dieron cita en el lugar para atender a la usuaria lesionada.

"Toma en cuenta, por obstrucción de carril. Sin servicio: Insurgentes (dirección Indios Verdes)", informó la administración del Metrobús vía la red social X.

⚠️AVISO L1



1️⃣Toma en cuenta, por obstrucción de carril.

❌Sin servicio: Insurgentes (dirección Indios Verdes).

(Actualización 16:23 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 4, 2026

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Accidente en Línea 1 del Metrobús: Desalojan Estación Insurgentes por Caída de Usuaria

¿Por qué suspendieron el servicio en Insurgentes?

La suspensión del servicio se debió a que la usuaria resultó lesionada tras caer entre una unidad y la plataforma en la estación Insurgentes.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:01 horas, cuando, debido a un mal acoplamiento, la usuaria cayó al intentar abordar la unidad debido al espacio entre la plataforma y el metrobús.

"El operador y el elemento de la Policía Auxiliar asignado a dicha estación, dieron aviso inmediato al Centro de Control, donde se activaron los protocolos de atención correspondientes para brindar apoyo a la persona afectada", dijo más tarde el Metrobús en una tarjeta informativa.

No fue sino hasta las 16:23 horas que el servicio fue restablecido en la estación Insurgentes con dirección a Indios Verdes.

🟢AVISO L1



2️⃣Al momento, se restablece el servicio en Insurgentes (dirección Indios Verdes).

(Actualización 16:55 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:https://t.co/KYPFkxMmrU#MovilidadCDMX — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 4, 2026

AMP