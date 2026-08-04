Movilidad

Suspenden Servicio en Estación Insurgentes de la Línea 1 del Metrobús por Caída de Usuaria

El incidente provocó la obstrucción del carril debido a las unidades de atención médica que se dieron cita en el lugar para atender a la usuaria

Al lugar se dieron cita los servicios de emergencia. Foto: N+Al lugar se dieron cita los servicios de emergencia. Foto: N+
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