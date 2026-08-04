Manifestación del IPN Hoy: Evita Esta Zona por Bloqueo en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) tendrá un día con varias movilizaciones y para que evites el tráfico, aquí te informamos dónde será la manifestación de hoy, 4 de agosto de 2026, y el posible bloqueo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

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¿Dónde hay manifestación del IPN hoy?

Luego de la toma y liberación de Canal Once, estudiantes del IPN volverán a manifestarse hoy en las instalaciones de la televisora, ubicadas en la calle Manuel Carpio 475, en el Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo, según la agenda de movilizaciones de este martes, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con la SSC, la comunidad estudiantil del IPN se concentrará en Canal Once a partir de las 11:00 horas, para dar a conocer las acciones que tomará luego de que las autoridades recuperaron las instalaciones de la televisora, el 2 de agosto de 2026.

Además, estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se van a concentrar, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la escuela, en Manuel Carpio y Plan de Ayala, también en el Casco de Santo Tomás, con motivo de su tercera mesa de trabajo con autoridades del IPN, señaló en su agenda la SSC.

Los estudiantes pedirán solución a su pliego petitorio en el que exigen la democratización del IPN y que se dé a conocer el estado financiero de la institución y de las denuncias por corrupción a diversos exfuncionarios.

La SSC no descartó la posibilidad de que los estudiantes del IPN realicen una asamblea para informar los acuerdos alcanzados, luego de la reunión con las autoridades.

RMT