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Manifestación del IPN Hoy: Evita Esta Zona por Bloqueo en CDMX

Aquí te decimos dónde y a qué hora habrá hoy manifestación de estudiantes del IPN

Marcha del IPN, en CDMXMarcha del IPN, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Estudiantes del IPN protestan hoy en CDMX. Evita la zona de Canal Once y Manuel Carpio; aquí los detalles de las manifestaciones de hoy

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