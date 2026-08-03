Movilidad

Bloqueo Paraliza el Tráfico en la Carretera Puebla-Tehuacán ¿Cuáles Son las Vías Alternas?

Un grupo de personas realizó el cierre total de circulación cerca del Km 096+200 de la carretera Puebla-Tehuacán, recomiendan tomar rutas alertas.

Cierre en la Carretera Puebla-Tehuacán. Manifestación por Valentín.Cierre en la Carretera Puebla-Tehuacán. Foto: Minuto a Minuto Tehuacán

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Manifestación bloquea la carretera Puebla-Tehuacán en ambos sentidos. La Guardia Nacional sugiere vías alternas para evitar el tráfico. ¿Qué medidas tomarán las autoridades? Infórmate aquí.

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