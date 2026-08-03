Bloqueo Paraliza el Tráfico en la Carretera Puebla-Tehuacán ¿Cuáles Son las Vías Alternas?

La tarde de este 3 de agosto se registró el cierre total de la carretera Puebla-Tehuacán cerca del Km 096+200 derivado de una manifestación; El grupo de personas se encuentra bloqueando el paso en ambos sentidos.

Elementos de la Guardia Nacional división Carreteras, se movilizaron para resguardar el sitio y prevenir algún incidente, además, hicieron un llamado para que automovilistas redujeran su marcha y de ser posible, tomarán vías alternas.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación tras presencia de personas cerca del Km 096+200 de la carretera Puebla-Tehuacán. Se orienta a la ciudadanía #Rutaalterna por la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos, con dirección Tehuacán. pic.twitter.com/10ysgdNyCB — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 3, 2026

Rutas alternas tras cierre vial en la carretera Puebla-Tehuacán

Como alternativa, los agentes viales se encuentran orientando a los conductores para tomar la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos, con dirección al municipio de Tehuacán.

Hasta el momento, las autoridades no han mostrado una postura ante las peticiones del grupo de personas, sin embargo, se espera que se mantenga un diálogo lo más pronto posible para evitar que el congestionamiento vial siga aumentando.

Cabe destacar que luego de varios minutos, se formó una fila kilométrica de vehículos, por lo que se recomienda anticipar los tiempos de traslados si viajaran por esta carretera.

Sujeto le rocía gasolina y le prende fuego a un herrero en Tehuacán

Familiares de Valentín 'N' se manifestaron este 3 de agosto frente al C5 de Tehuacán y en la carretera Puebla-Tehuacán para exigir la detención de un hombre que presuntamente lo roció con gasolina y le prendió fuego.

Valentín es un herrero de 29 años y fue agredido luego de que un hombre le pidiera prestada una carretilla. Ante este ataque, la víctima quedó con graves quemaduras, por lo que el agresor fue detenido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dan Último Adiós a Pamela, Mujer Asesinada Tras ser Rociada con Gasolina en Juárez

Los familiares de Valentín 'N' aseguran que a pesar de que en el momento de su detención también se le aseguraron sustancias tóxicas, el hombre fue liberado.

Se sabe que el herrero sufrió quemaduras en la parte superior del cuerpo por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece intubado debido a la gravedad de las heridas.

Ahora exigen justicia a las autoridades por lo que denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y piden que vuelva a detener al implicado.

Con información de N+

MCS