Movilidad

Hoy No Circula Este Lunes 3 de Agosto de 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué Autos Pueden Transitar?

Este lunes 3 de agosto aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y el Estado de México; aquí te decimos qué autos descansan y cuáles pueden transitar en la ZMVM

Hoy No CirculaEl programa Hoy No Circula de este lunes 3 de agosto de 2026 comienza a las 5:00 horas y terminará a las 22:00 horas del mismo día. Foto: Cuartoscuro.

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¿Sabes si tu auto puede circular hoy? Descubre qué vehículos están exentos del Hoy No Circula este 3 de agosto en CDMX y Edomex. Mantente informado y evita sanciones.

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